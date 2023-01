Tankstation voor de tweede keer overvallen, drie daders op de vlucht

Een tankstation in Roosendaal is woensdagavond vlak voor sluitingstijd overvallen, dat is al de tweede keer deze maand. Bij de overval raakte niemand gewond, meldt de politie.

Het tankstation aan de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal kreeg rond kwart voor elf drie overvallers over de vloer. Het trio sloeg na de overval te voet op de vlucht. Het is niet bekend of ze iets hebben meegenomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld en heeft onder meer met een politiehond gezocht. Op 2 januari werd een medewerkster van het tankstation bedreigd door een overvaller met een vuurwapen. Daarna vertrok hij samen met een andere man. Het is niet duidelijk of de twee overvallen met elkaar te maken hebben.

Foto: Christian Traets / SQ Vision