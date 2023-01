Gewapende overval tankstation: daders gaan ervandoor met geld

Bij de overval maandagavond op een tankstation in Roosendaal, is geld buitgemaakt. Hoeveel is niet duidelijk. Wel weet de politie te melden dat tijdens de overval een medewerkster van de zaak werd bedreigd met een pistool.

De overval was het werk van twee mannen. Eén van hen kwam het tankstation aan de Burgemeester Schneiderlaan binnen; de ander bleef buiten staan. Signalement daders

De leeftijd van beide verdachten wordt geschat op achttien à twintig jaar oud. De man met het pistool had een getinte huidskleur, droeg een zwarte muts, een zwarte jas met een capuchon, een zwarte trainingsbroek met een witte bies en zwarte sneakers. Zijn gezicht was bedekt. De man die bij de deur bleef staan, had een lichte huidskleur en droeg ook een zwarte muts. Verder had hij een zwarte jas aan met daaronder een wit shirt of een witte trui, een zwarte trainingsbroek met een wit merkteken op een van de broekspijpen en zwarte sneakers. Deze man hadt opvallend bolle wangen. Direct onderzoek

De gewapende overval werd rond half elf gepleegd. Nadat de daders geld hadden gekregen van de geschrokken medewerkster, vluchtten ze te voet in de richting van de wijk Kroeven. De medewerkster heeft zelf 112 gebeld. Agenten zijn meteen op zoek gegaan naar de overvallers en ze hebben collega’s via de portofoon een signalement doorgegeven. Ook zijn camerabeelden bekeken. Medewerkers van team forensische opsporing zijn opgeroepen om sporenonderzoek te doen. De politie vraagt getuigen zich te melden. Behalve de medewerkster was er overigens niemand in het tankstation toen de overval werd gepleegd.