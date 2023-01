Automobilist zwaargewond bij botsing tegen boom

Een automobilist is woensdagavond rond kwart voor acht tegen een boom aan gereden op de N69 bij Borkel. De man raakte daardoor zwaargewond. Een Belgische traumateam verleende medische assistentie en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg vervoerd.

Het ongeluk gebeurde tussen Borkel en de Belgische grens. De automobilist reed met zijn Mercedes in de richting van Valkenswaard toen hij door nog onbekende oorzaak op een boom botste. Een passant verleende eerste hulp door het slachtoffer zijn hoofd omhoog te houden. De automobilist zou er volgens een 112-correspondent slecht aan toe zijn. Daarom verleende een opgeroepen Mobiele Urgentiegroep (MUG) uit België assistentie om het slachtoffer te stabiliseren. Hij is met spoed en onder politiebegeleiding per ambulance naar het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg vervoerd, dat een gespecialiseerd traumacentrum heeft.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision