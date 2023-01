We verliezen strijd tegen de zee: 'Je kunt dijken niet oneindig verhogen'

Ondanks dammen en dijken zal West-Brabant uiteindelijk de strijd tegen het water verliezen. Plannenmakers en politiek moeten daarom nu een begin maken met na te denken over waar en hoe we in de toekomst gaan wonen. Want volgens de experts staat één ding als een paal boven water: Doorgaan op de huidige manier is een doodlopende weg.

“Je kunt dijken niet tot in het oneindige blijven verhogen. Ik denk dat we in West-Brabant kunnen blijven wonen maar misschien niet meer overal waar we nu gewend zijn. Het is in de toekomst niet ondenkbaar dat we delen land moeten verlaten en overlaten aan de zee, aldus programmadirecteur Waterveiligheid Rob Wolbrink van waterschap Brabantse Delta.

Architect en visionair Ad Kil, mede-bedenker van onder meer de iconische Mozesbrug in Halsteren, is het met hem eens: “We zullen echt beter moeten luisteren naar de natuur en goede ideeën verzinnen hoe we om kunnen gaan met de stijgende zeespiegel. We bouwen nog steeds hele woonwijken in laaggelegen gebieden zoals polders. Dat is echt te zot voor woorden.”