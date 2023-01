Fire-up verhuist brandgevaarlijke productie van aanmaakblokjes naar Zweden

Aanmaakblokjesfabriek Fire-up verkast van Oisterwijk naar Zweden. Het bedrijf zorgde in het verleden met een aantal grote branden voor veel onrust bij de inwoners. De gemeente legde de fabriek al eens stil en had een diepgaand onderzoek aangekondigd. Volgens de bedrijfsleiding is dat niet de aanleiding om te verhuizen, maar gaat het om 'economische redenen'.

Het moederbedrijf Sweden Match heeft besloten om de productie en de opslag van aanmaakblokjes onder te brengen bij een van de bestaande fabrieken in Zweden. De productie- en de verpakkingsmachines worden op korte termijn naar Zweden overgebracht.

Bogdan Costesc, de manager van het bedrijf, bevestigde de verhuizing van het productiegedeelte van het bedrijf. "De verkoop en de distributie blijft in Oisterwijk. Het is de bedoeling dat het productiegedeelte voor juni vertrekt uit Oisterwijk", vertelt Costesc.

Volgens de manager is de beslissing om economische redenen genomen. "Het is goedkoper om onze producten in Zweden te maken." Voor de medewerkers die hun baan kwijtraken wordt een sociaal plan gemaakt. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zonder werk komen te zitten.

Meerdere branden

De aanmaakblokjesfabrikant Fire-up is sinds 1997 gevestigd in Oisterwijk en haalde met meerdere branden de regionale pers. De branden woedden op verschillende locaties in Oisterwijk. De eerste brand brak uit toen het bedrijf nog Peko heette en was gevestigd in de Sprendlingenstraat. Het bedrijf ging toen in vlammen op. Een verhuizing van het bedrijf werd noodzakelijk.

De naam Fire-up werd pas kort na de eeuwwisseling in het leven geroepen. De fabriek was toen gevestigd aan de Laarakkerweg. Op 19 juni 2013 brak er een grote brand uit op de locatie. Daarbij trokken dikke rookwolken over het dorp. De brand verwoestte de fabriek. Aan het einde van de dag stond er alleen nog een brandwerende muur overeind.

In 2016 deed zich nog een kleine brand voor in de afzuigingsinstallatie van de fabriek. Het vuur kon snel worden gedoofd. In de tweede helft van 2019 werd het bedrijf geteisterd door meerdere branden. De eerste, eind juli, was het grootste. De brandweer was urenlang bezig met het blussen van een loods met aanmaakblokjes aan de Nedervonder.

In die periode werd ook het bedrijf stilgelegd door de gemeente. Na het nemen van meerdere veiligheidsmaatregelen mocht de fabriek weer door.

Vorig jaar juni brak er opnieuw brand uit bij het bedrijf aan de Nedervonder. Het pand brandde volledig uit. De gemeente Oisterwijk kondigde toen een diepgaand onderzoek aan.

LEES OOK:

Branden bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up: een lange geschiedenis