Branden bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up: een lange geschiedenis

Er was maandag opnieuw een grote brand bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk. En dat is niet voor het eerst. Zeker de afgelopen jaren was het meermaals raak bij Fire-Up, dat ondanks vergunningen en maatregelen is verworden tot een hoofdpijndossier voor de gemeente. De onrust rond de fabriek is groot in het dorp. Een overzicht van eerdere incidenten.

1997: de eerste keer raak

De aanmaakblokjesfabriek heeft een rijke maar zeer getroebleerde geschiedenis in Oisterwijk. Om bij de eerste brand te beginnen moet we terug naar 1997. Fire-up bestaat dan officieel nog niet: die naam werd pas kort na de eeuwwisseling in het leven geroepen.

Daarvoor heet het bedrijf 'Peko' en is het nog gevestigd aan de Sprendlingenweg. In 1997 gaat Peko volgens regionale krant Brabants Dagblad 'in vlammen op', maar van de brand zijn amper beelden of details beschikbaar.

2013: de eerste grote brand in bijna twee decennia

De volgend grote brand in het bedrijf, dat na 2006 in handen is van ondernemer Kees van Opstal, laat lang op zich wachten, maar in 2013 is het dan toch raak. Aan de Laarakkerweg, waar het bedrijf dan is gevestigd, breekt op 19 juni een grote brand uit in de fabriek.

Een grote rookwolk trekt over Oisterwijk en Tilburg. Over heel Oisterwijk daalt as neer. De schade blijkt gigantisch, want de aanmaakblokjesfabriek is niet meer te redden. Er staat aan het eind van de dag alleen nog een brandwerende muur overeind. De oorzaak is ook niet meer te achterhalen.