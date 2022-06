Overburen opgelucht door brand bij Fire-Up: 'Eindelijk geen stankoverlast'

De grote brand in Oisterwijk, waarbij aanmaakblokjesbedrijf Fire-Up in de as is gelegd, komt voor buurtbewoners aan de overkant van het spoor als een geschenk uit de hemel. Het bedrijf zorgt dagelijks voor veel stankoverlast. De buurt hoopt dat de brand er eindelijk voor zorgt dat het bedrijf moet verhuizen. Buurtbewoner Jacqueline Hoex: “Zet ze maar heel erg ver weg, waar er niemand overlast van heeft en er ook geen direct gevaar is."

De Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk zit aan de rand va de bebouwde kom in Oisterwijk. Jacqueline kijkt vanaf de voordeur eerst naar de voorbijrazende treinen en daar achter rijst het bedrijventerrein Laarakkers op, met onder andere Fire-Up. Vier keer is er inmiddels brand geweest. Maar de meeste overlast heeft de buurt als het bedrijf gewoon in productie is. Jacqueline: “We hebben iedere dag stankoverlast vanuit Fire-Up door iets wat ze gebruiken bij het productieproces. We weten niet precies wat het is. We moeten regelmatig de ramen en deuren dichthouden en kunnen niet buiten zitten. Dat haalt het woongenot een stuk naar beneden.” Wat de buurt precies ruikt, daar verschillen de meningen over. Het ruikt volgens de een naar afgewerkte zonnebloemolie en volgens de ander naar paraffine. De buurt trekt regelmatig aan de bel bij de gemeente en bij Fire-Up. Maar vooral van het bedrijf krijgen ze weinig te horen. “Het bedrijf heeft tegen de gemeente gezegd dat het volop bezig is met het aanpakken van de stankoverlast. Maar wij hebben het alleen via de gemeenteraad gehoord. Hoeveel moeite kan het zijn om bij ons een brief in de brievenbus te stoppen?”

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

De bedrijven rondom Fire-Up maken zich vooral zorgen over de gevolgen van de brand. De buurtbewoners zijn daar ook bang voor, al is het gevaar aan de andere kant van het spoor wel wat minder groot. Jacqueline: "De vorige keer in 2019 stond de wind net als nu de kant op van Boxtel. Toen was de brand meer aan de voorkant van het gebouw. Er kwam toen nog een goederentrein voorbij. Dan maak je je toch wel even flink zorgen." Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk is al gaan kijken bij de brand: “Gelukkig zijn er geen slachtoffers, dat is altijd onze eerste zorg. We start een diepgaand onderzoek. Afhankelijk van de uitkomsten, kan dit vergaande gevolgen hebben voor de vergunning van het bedrijf.” Jacqueline is blij met de brand, hoe gek het ook klinkt. “We hebben in ieder geval de komende tijd geen stankoverlast." Bekijk hier de grote brand in aanmaakblokjesfabriek vanuit de lucht