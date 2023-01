NAC blijft zich versterken, nieuwe aanvaller tekent in Breda

NAC Breda heeft zich versterkt met Tom Boere. De aanvaller wordt overgenomen van eredivisionist Cambuur Leeuwarden. De 30-jarige spits heeft in Breda een contract voor tweeënhalf jaar getekend.

Boere werd door Cambuur in de zomer van 2021 overgenomen van het Duitse SV Meppen. In anderhalf jaar maakte de spits in Leeuwraden zes doelpunten in 37 wedstrijden. Daarmee was hij een belangrijk onderdeel van het team dat vorig seizoen de hoogste eindklassering in de Eredivisie ooit wist te bereiken.

Dit seizoen voetbalde Boere dertien competitieduels voor Cambuur, maar scoorde hij niet. Cambuur heeft dit seizoen sowieso pas negen doelpunten gemaakt.

Ómarsson

Vorige week legde NAC ook al de IJslandse aanvaller Elias Mar Ómarsson vast. Hij kwam transfervrij over van het Franse Nîmes Olympique. Ómarsson tekende een contract voor anderhalf jaar met de optie voor nog een jaar.

NAC bezet de teleurstellende elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Dat kostte coach Robert Molenaar de kop. Hij is opgevolgd door de Duitser Peter Hyballa. Onder zijn leiding hoopt NAC zich alsnog te mengen in de strijd om promotie naar de Eredivisie.

