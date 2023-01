'Nieuwsblad' Jan stopt na vijftig jaar met groente bezorgen aan huis

Zaterdag maakt hij na vijftig jaar zijn laatste rondje door zijn dorp Hank. Groenteboer en fruitman Jan van der Puijm (67) vind het mooi geweest. Sinds 1972 rijdt hij met zijn bestelwagen door het dorp om aan huis groenten en fruit te verkopen en te bezorgen. Klanten betreuren dat hij stopt: "Waar moeten we anders ons fruit en onze groenten halen? Bij de supermarkt, die kan niet tippen aan de kwaliteit die Jan levert."

Als Jan donderdag zijn vaste ronde maakt door Hank, nemen de klanten al een beetje afscheid. Hier en daar krijgt hij cadeaus als dank voor de verleende service al die jaren. Douwe, die al ruim twintig jaar vaste klant is, gaat de groente- en fruitbezorger missen: "In de eerste plaats vanwege de goede kwaliteit. En bovendien, als Jan langskomt dan hoor je nog eens wat. Als de klokken luiden in het dorp, dan weet Jan wie er wordt begraven, het zijn niet altijd vrolijke nieuwtjes".

Emotioneel is Jan nog niet, over het naderende einde van zijn werkzame leven: "Nou ik ben blij als het af is. Het heeft vijftig jaar geduurd en het is goed zo, ik heb er wel afscheid van genomen". Jan begon in de groentewinkel van zijn ouders, op 16-jarige leeftijd, na de MAVO. Maar de hele de dag binnen zitten en op klanten wachten, vond hij maar niets. En dus ging hij met de wagen groente en fruit verkopen in Hank, bij de mensen thuis.