Ralf Seuntjens is vrij van lymfeklierkanker: 'Ik ben ontzettend dankbaar'

De Bredase voetballer Ralf Seuntjens heeft goed nieuws over zijn gezondheid. De voormalig aanvaller van onder meer NAC Breda, RBC Roosendaal en De Graafschap is vrij van lymfeklierkanker. "Ik mag en kan weer kijken naar de toekomst", meldt de 'ontzettend dankbare' 33-jarige aanvaller van de Japanse club FC Imabari via Instagram.

Seuntjens hoopte na het ondergaan van chemokuren dat er in november al een goede uitslag zou zijn, maar die kwam er toen niet. "Vorige week is er een nieuwe scan gemaakt en het wonder was daar want de activiteit van de lymfeklierkanker was weg! Onwerkelijk, opgelucht en ontzettend dankbaar. Wat een heftig jaar is het geweest voor mij."

Tumor

In mei afgelopen jaar werd bekend dat bij Seuntjens een tumor was gevonden, anderhalve maand na zijn overstap van NAC naar Japan. Seuntjens keerde toen terug naar Nederland voor zijn behandeling. Ralf is de broer van RKC Waalwijk-aanvaller Mats Seuntjens.

LEES OOK: Tumor ontdekt bij voetballer Ralf Seuntjens: 'Mijn leven staat op z'n kop'