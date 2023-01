Geen Brabantse auto op de weg: ‘Dit is het einde van Lightyear’

Met het faillissement van een onderdeel van Lightyear is het einde van het hele bedrijf ingeluid. Dat zeggen deskundigen tegen Omroep Brabant. “Dit is het einde van Lightyear”, zegt automotive journalist Bart Kuijpers. “Het doet mij als Brabander pijn om te moeten zeggen, maar we gaan echt nooit meer een Brabantse auto op de markt zien.” Toch is er ook goed nieuws: bedrijven staan te springen om de techniek en medewerkers over te nemen.

Atlas Technologies B.V., het dochterbedrijf van Lightyear, is donderdagochtend failliet verklaard. Onder deze bedrijfsnaam werd de exclusieve Lightyear 0 geproduceerd. Kosten: 250.000 euro. De productie van deze zonne-auto werd ruim twee maanden geleden gestart met een hoop festiviteiten in de Finse autofabriek van Valmet Automotive. Er zouden tot nu toe tien exemplaren van de dure zonneauto van de band zijn gerold. Het bedrijf werkte via een ander bedrijfsonderdeel aan een 'betaalbare' zonne-auto van 40.000 euro. Deze auto moet volgens planning in 2025 op de markt komen.

"De paniek moet heel groot geweest zijn.”

Of dat ooit nog gaat gebeuren, is onduidelijk. “Ik acht de kans heel klein dat er ooit een Lightyear 2 gebouwd gaat worden”, aldus Kuijpers. Volgens de journalist werd er gepraat met VDL als productiepartner, maar die gesprekken zijn gestopt. “Ook daar realiseren ze zich dat er honderden miljoenen tot miljarden euro’s nodig zijn voordat je überhaupt kunt gaan produceren. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand, zelf niet de overheid, met zoveel geld over de brug wil komen.” Twee maanden geleden dus een feestje en nu een faillissement. Uit kwartaalcijfers blijkt dat de directie van Lightyear dit had moeten zien aankomen. “In Finland zullen ze op twee gedachten hebben gehinkt. Aan de ene kant trots, aan de andere kant zagen ze ook dat de kas heel snel leegliep.” Volgens Kuijpers zat er vorig jaar aan het einde van het derde kwartaal nog maar vijf miljoen in kas. Daar kwam nog wel een investering van zo’n 20 miljoen bij. “Maar dat geld verdween in een razend tempo. Ze dachten nog wel nieuwe investeringen binnen te kunnen halen, maar dat lukte niet. De paniek moet heel groot geweest zijn.” Zo liep er tien tot elf miljoen euro per maand weg uit het bedrijf. Dan moet je denken aan de loon van medewerkers en innovaties waaraan ze werkten.

"Dat zal veel geld opleveren, je moet denken aan honderden miljoenen euro’s."