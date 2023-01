Curator: bankroet Atlas komt neer op faillissement Lightyear zelf

Het bankroet van dochterbedrijf Atlas Technologies komt neer op het faillissement van zonneautomaker Lightyear zelf. Dat zegt curator Reinoud van Oeijen. Volgens hem verliezen niet alleen bijna alle medewerkers van de Helmondse onderneming hun baan, ook de ontwikkeling van massamodel Lightyear 2 zit in de boedel waarvoor hij nu een doorstart zal zoeken. Komende dagen wil hij onder meer praten met VDL, de eigenaar van autofabriek Nedcar in Born.

"Al voor het faillissement heeft het bedrijf met verschillende partijen gesproken over een samenwerking. Ook de naam VDL ben ik daarbij tegengekomen. Het ligt daarom voor de hand om met VDL te gaan praten", aldus Van Oeijen, die aangeeft dat zich al meerdere geïnteresseerde overnamekandidaten hebben gemeld. "Wat ik komende dagen ga doen is kijken hoe serieus die interesses zijn."

Er werd al langer gespeculeerd over een mogelijk partnerschap van VDL en Lightyear. Dat komt omdat Nedcar volgend jaar zonder opdrachtgever komt te zitten. In die Limburgse fabriek zonneauto's laten maken zou dus een interessant idee zijn. Een woordvoerder van VDL geeft aan dat het bedrijf nooit uitspraken doet over met wie of wel niet wordt gepraat.

Lightyears eerste auto, de Lightyear 0, ging eind november in productie bij een partner in Finland. Er zijn er uiteindelijk maar een handjevol van de band gerold, want de onderneming stopte eerder deze week plots met de productie van dit dure model. Daarmee zou het bedrijf zich dan volledig op de goedkopere Lightyear 2 moeten kunnen richten, waarvoor volgens Lightyear veel interesse was.

Doorwerken

Van Oeijen wijst er evenwel op dat de interesse in Lightyear 2 allemaal nog intenties betrof. Het leverde nu nog geen geld op. Directe aanleiding van het faillissement is volgens hem dat het bedrijf niet meer in staat was het salaris van het personeel te betalen. Hoe het zover heeft kunnen komen, wil hij nog gaan onderzoeken.

Wat de curator ook nog moet uitzoeken is in hoeverre de intellectuele eigendomsrechten van Lightyear ook onder het bankroet vallen. De houdstermaatschappij en zusterbedrijf Lightyear Layer, dat zonnepanelen maakt in Venray, vallen namelijk buiten het faillissement.

Voorlopig heeft Van Oeijen het personeel gevraagd om gewoon door te werken. "Dat is om de kans op een doorstart zo groot mogelijk te houden." Over hun salaris hoeven zij zich geen zorgen te maken, want de uitbetaling daarvan wordt nu overgenomen door uitkeringsinstantie UWV.

LEES OOK: Geen Brabantse auto op de weg: ‘Dit is het einde van Lightyear’