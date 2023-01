112-nieuws: motorblok vliegt in sloot na crash • felrood slootwater

11.56

In een gangetje bij een huis aan de Kade in Roosendaal is vanochtend een man bekneld geraakt. Hij zat in een minigraafmachine toen zijn voet klem kwam te zitten. Daarop werden de brandweer en een ambulance opgeroepen. Met specialistisch materiaal lukte het de brandweer om de man te bevrijden. De man kon vervolgens zelf de graafmachine uit het gangetje rijden. Daarna is hij voor verder onderzoek in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

LEES OOK: Man met minigraafmachine komt met voet vast te zitten in brandgang