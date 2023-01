Man met minigraafmachine komt met voet vast te zitten in brandgang

Een man is vrijdagmorgen met zijn voet klem komen te zitten in een brandgang bij een huis in Roosendaal, toen hij daar met een minigraafmachine reed.

De brandweer en een ambulance kwamen naar het huis toe om hulp te verlenen. Met specialistisch materiaal lukte het de brandweermensen om de man te bevrijden. Hij kon vervolgens zelf de graafmachine uit het gangetje rijden. Het slachtoffer is voor onderzoek per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn voet precies bekneld raakte, is niet duidelijk.

Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties