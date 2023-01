Fanatieke voetbalfan scoort met video's van zijn kookkunsten

Nick van Bakel (29) is een fanatieke fan op de M-side van FC Den Bosch en volgt zijn club trouw door heel het land. Niet meteen iemand van wie je verwacht dat hij kookvideo's op social media plaatst die door duizenden mensen worden bekeken. "Het is een uit de hand gelopen grap, maar ondertussen is het echt een hobby geworden."

Bram van Doorn Geschreven door

‘’Toen ik op mezelf ging wonen, moest ik voor het eerst echt gaan koken. Ik filmde hoe ik gerechten aan het klaarmaken was en stuurde dat naar m’n vrienden. Zij haalden me over om het op Instagram te zetten. Ondertussen gaat het bakken zelf steeds beter, en ik probeer dan ook steeds moeilijkere gerechten uit’’, zegt Nick. In zijn Instagram-serie ‘Bakken met Bakel’ maakt de Bosschenaar video’s over gerechten die hij voor het eerst gaat klaarmaken. Dat leverde leuke reacties op, zowel online als op de tribune. ''Laatst liep ik door de stad, en wilde iemand plots een handje schudden. De reacties zijn superleuk.'' Zijn favoriete gerecht in de serie? ‘’Dat is voor mij toch wel de Kip in honing-soja saus. Daar zijn m’n vriendin en ik erg fan van’’, vertelt hij lachend. Clubliefde

Hij weet nog als de dag van gisteren hoe hij voor het eerst in aanraking kwam met de Bossche voetbalclub. ‘’Ik had met mijn vader kaartjes weten te scoren voor de eventuele kampioenswedstrijd van FC Den Bosch tegen Veendam. Toen ik voor het eerst De Vliert in liep was ik meteen verkocht.’’

Jaren later kocht Nick een seizoenkaart op de M-tribune. ‘’Ik probeerde elke wedstrijd mee te gaan, zowel uit- als thuiswedstrijden. Na een tijd leer je wat jongens kennen van de M-side. Vanaf dat moment is het 'supporten' van de club wel serieuzer geworden. Ondertussen ben ik wat ouder en sla ik niet elke verjaardag meer over voor een wedstrijd '', vertelt Nick spreekwoordelijk. Niet alleen op de tribune, maar ook in het veld is een ‘Van Bakel’ vertegenwoordigd bij de Bossche club. Nick is hartstikke trots op zijn neefje Sebastiaan van Bakel (21) die als buitenspeler furore maakt bij FC Den Bosch. Goede doel

Het blijft op het social media-account van Nick niet alleen bij bak- en kookvideo’s. Zo veilde hij een zelfgemaakt schilderij, waarvan de opbrengsten naar de stichting Spieren voor Spieren gingen. Hij haalde hier 2000 euro mee op. ‘’We hebben in ons gezin het één en ander meegemaakt. Nu wilde ik heel graag iets terug doen voor Spieren voor Spieren’’, zo sluit hij af.