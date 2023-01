Nieuwe Theater aan de Parade wordt miljoenen euro's duurder dan gepland

De nieuwbouw van het Theater aan de Parade in Den Bosch gaat ruim twaalf miljoen meer kosten dan verwacht. Dit komt door de aanzienlijk gestegen energiekosten en materiaalprijzen. Dat maakte de gemeente Den Bosch vrijdag bekend.

"Ik kan niet anders zeggen dan dat dit een flinke financiële tegenvaller is", reageert wethouder Mike van der Geld. "Zeker in een tijd waarin veel mensen moeilijk kunnen rondkomen is dit wrang en hadden we liever anders bericht."

De gemeente heeft in de begroting van 2023 al een bedrag gereserveerd om dit soort kostenstijgingen op te vangen. De wethouder benadrukt dat deze tegenvaller dus niet ten koste hoeft te gaan van andere zaken. "Onze gemeente staat er financieel goed voor, en een dergelijke tegenvaller kunnen we opvangen.”

Nieuwbouw

Het oude Theater aan de Parade was flink verouderd en voldeed al jaren niet meer aan de technische eisen van deze tijd. Daarom besloot de gemeenteraad in 2018 dat er op dezelfde plek in de binnenstad een nieuw gebouw moest komen. Een theater voor iedereen, dat klaar is voor de toekomst.

In 2021 startten de werkzaamheden. In het najaar krijgt het theater de sleutel weer terug. Vervolgens vindt het zogenoemde inhuizen in fasen plaats.

