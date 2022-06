Publiek neemt kijkje bij bouw Theater aan de Parade: 'Heel mooi'

Alleen al voor de verkoeling was het zaterdag heel aangenaam om binnen te mogen kijken op de bouwplaats van het Theater aan de Parade in Den Bosch. Zo’n blik achter de schermen mocht bij uitzondering vanwege de Dag van Bouw, de open dag van de bouwsector in Nederland. Menig bezoeker bleef met plezier even rondhangen in de koele kelder, waar artiesten straks hun kleedruimtes krijgen.

"Er is zoveel discussie geweest over dit theater, maar het resultaat is nu al heel veelbelovend", zegt Ans Buys, een van de bezoekers. Ze is vol bewondering over de manier waarop het nieuwe theater een verbinding zal vormen tussen de oude gebouwen eromheen en de natuur van het Bossche Broek. "Er hangen foto’s van de toekomstige foyer, vol planten. Heel mooi."

Het oude Theater aan de Parade was aan vernieuwing toe. Over de bouw van het nieuwe theater werd jarenlang gedebatteerd in de gemeenteraad. Waar moest het komen, hoe moest het eruitzien en wat mocht het kosten? Uiteindelijk werd gekozen voor bouw op de oude plek, waarbij ook delen van het oude pand vermengd werden met het nieuwe.

Ook Bosschenaar Jos van Herpen is enthousiast. "Ik woon hier dichtbij en ik ben altijd voorstander geweest van een theater op deze plaats. Dus geen verhuizing naar een plek buiten het centrum." Indrukwekkend vindt hij de bouw. "Dat ze een gedeelte van het oude gebouw overeind hebben gehouden is heel goed, ook omdat het kosten bespaard heeft."

Decorstukken

Hij is vooral onder de indruk van de nieuwe aanvoerroute voor de vrachtwagens met decorstukken en kleding voor de theatergroepen. "Dat gaf in het oude theater altijd verkeersoverlast, omdat die vrachtwagens half in het theater en half op de weg stonden."

In het nieuwe theater worden de vrachtwagens min of meer in hun geheel naar binnen geschoven, legt Eric Smeets van de Weerter bouwonderneming Mertens uit. "Er komen twee platforms waar de vrachtwagens opgereden worden zodat ze binnen in het theater kunnen lossen."

Sint-Jan

Het was niet de grootste uitdaging waar de architect en de bouwers mee te maken hadden, benadrukt hij. "Dat was de omgeving. Het theater wordt aan drie kanten ingesloten door bestaande bouw, waaronder de Sint-Jan. Dat maakte het ontwerp niet gemakkelijk, maar het is heel goed gelukt om toch volop ruimte te kunnen behouden."

De bouw ligt volgens Eric Smeets volledig op schema, ondanks de krapte aan werknemers en materialen in de bouw. "Wij hebben daar geen last van."

De verwachting is nu dat het Bossche theater in het derde kwartaal van 2023 klaar is.

