Laatste kans voor buren in hun strijd tegen nieuw Theater aan de Parade

Theater aan de Parade zo als het er nu uitziet (foto Jan Peels)

Bezorgde buren hebben voor de Raad van State de laatste strohalm gegrepen om hun bezwaren te laten horen. Woensdag mochten ze in Den Haag eindelijk vertellen wat er volgens hun niet deugt aan het nieuwe theater. "Het is op voorhand al een ongelijke strijd", klaagt Jos Wagenaars, die naast het nieuwe theater woont. "De gemeente heeft eindeloos veel geld om dit soort procedures voeren en wij moeten het zelf doen, dus we maken weinig kans."

Terwijl er op het zelfde moment aan de Parade in Den Bosch volop wordt gesloopt en gebouwd aan het nieuwe theater, strijden bij de Raad van State omwonenden nog hard om de bouwplannen aan te passen. De buurtbewoners vinden vooral dat het nieuwe theater veel te groot wordt. Ook komt volgens hen vieze lucht die uit het nieuwe pand wordt geblazen, met veel lawaai bij sommige buren in de tuin terecht. "Als er duizend mensen staan te carnavallen in het theater komt al die stank en herrie bij ons in de tuin", zegt Frans Carpay tegen staatsraad Hans Venema.

"Ik heb het idee dat ik niet helemaal voor niks naar Den Haag ben gekomen."

“Met allerlei trucs heeft de gemeente het volume van het nieuwe gebouw veel groter gemaakt dan volgens het bestemmingsplan mag”, zegt Cor Passchier, die achter het theater woont. Volgens collega-bezwaarmaker Ton van der Ven is het nieuwe gebouw vier meter te hoog en daardoor wordt het theater 14.000 kubieke meter te groot. "Door van een plat dak een gebogen dak te maken, mag het hele gebouw hoger worden", volgens de gemeente. De omwonenden zijn het daar niet mee eens. Vorig jaar rond dezelfde tijd zaten de bezwaarmakers ook al voor de Raad van State. Ze vroegen toen om een voorlopige voorziening, zodat de gemeente niet mocht beginnen met de sloop en bouw vóór er een definitieve uitspraak gedaan zou zijn over het bestemmingsplan en de afgegeven vergunning. De Raad gaf hen toen geen gelijk.

"Ik heb alles kunnen zeggen wat ik wou."

Tijdens de zitting woensdag kwamen veel details voorbij die volgens de omwonenden niet kloppen aan het gebouw. Jon van Rooijen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sprak zich uit over de vraag of het nieuwe theater past bij de andere historische gebouwen rond de Parade: "De Sint Jan is ook een groot gebouw en er stond al tientallen jaren een soortgelijk gebouw, dus er kan weer een theater terugkomen", aldus Jon van Rooijen. "Ik heb toch het idee dat ik vandaag niet helemaal voor niks naar Den Haag ben gekomen", zegt Cor Passchier na afloop van de zitting. "Ik heb alles kunnen zeggen wat ik wou en ze kunnen nog terug naar de tekentafel om zaken aan te passen. Maar het is afwachten." De Raad gaat nu bepalen of alle procedures door de gemeente goed doorlopen zijn en doet dan over zes weken uitspraak.