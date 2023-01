Grote ravage na botsing op boom, motorblok belandt in de sloot

Foto: SQ Vision Mediaprodukties Foto: SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige 1/2 Foto: SQ Vision Mediaprodukties

Een 22-jarige automobilist uit Heeze is vrijdagmiddag met zijn auto tegen een boom gebotst op de Europalaan in Nuenen. De ravage is groot. Het voertuig klapte dubbel om de boom heen, en het motorblok belandde door de klap in een sloot.

Na de botsing tolde de wagen nog een rondje, om vervolgens op de weg tot stilstand te komen. De bestuurder lijkt op het eerste gezicht niet ernstig gewond geraakt. Volgens de politie heeft hij 'ontzettend veel geluk gehad'. "Het had heel anders af kunnen lopen", aldus de woordvoerder. De man is wel ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook werden een blaas- en een drugstest bij hem afgenomen, op beide testte hij negatief. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets duidelijk.

