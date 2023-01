Erwin dreigde in zijn rolstoel op straat te belanden maar heeft nu onderdak

Erwin (58) uit Tilburg heeft vrijdag een plek gevonden waar hij kan worden verzorgd. De Tilburger kan na een herseninfarct moeilijk praten en lopen en is hij incontinent. Zijn partner Yvonne kan ook niet meer voor hem zorgen en daarom zocht zijn overbuurman hulp.

"Het is gelukt”, vertelt overbuurman Marcel Horck vrijdag aan de telefoon. “De details weet ik nog niet, maar ik hoorde zojuist dat Amarant een plek voor hem heeft. Hij gaat er zo naar toe.”

Omroep Brabant publiceerde donderdag een verhaal over de uitzichtloze situatie waarin Erwin zat. “We zijn al een jaar verder en de juiste hulp is nog steeds niet gevonden”, vertelde Horck donderdag. “En de situatie thuis is onhoudbaar.”

Onleefbaar

Het huis van Erwin en zijn partner, in de Tilburgse binnenstad, is al maanden niet schoongemaakt. De vloer ligt vol met rotzooi en is nagenoeg onleefbaar. Woensdagavond klopte Erwin weer aan bij overbuurman Marcel Horck. Het was de tweede keer dat hij daar hulp zocht. Zijn partner was uit pure machteloosheid weer agressief geworden.

Na de opname in het ziekenhuis kwam er geen revalidatietraject voor Erwin en ook de thuiszorg was minimaal. Een plek in een zorginstelling was er al helemaal niet. Het groeide Yvonne, die zelf autisme heeft, boven het hoofd.

Rolstoel op straat

Buurman Marcel Horck heeft allerlei instanties om hulp gevraagd in het afgelopen jaar. “Al die instellingen werken langs elkaar, lijkt het. Na het verhaal bij Omroep Brabant is er vanmorgen overlegd tussen allerlei instanties”, weet Horck. “En nu was er ineens een oplossing. Hij kan naar Amarant.”

Horck is blij dat Erwin nu wordt opgevangen. “Ik weet nog niet precies hoe het wordt geregeld. Maar het belangrijkste is dat het geregeld is. Zo’n man kan niet in z’n rolstoel op straat leven.”

