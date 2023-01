3 buscampers gestolen: 10.000 euro beloning voor gouden tip

Juan Vos wist niet wat hem overkwam toen hij vrijdagochtend de opslag van zijn camperbedrijf in Giessen binnenliep. Daar ontbraken maar liefst drie zogeheten buscampers, een kleine quad en nog een heleboel keukenapparatuur. "Al onze centjes zitten in die voorraad." Juan looft 10.000 euro beloning uit voor de gouden tip die ervoor zorgt dat de buit worden teruggevonden.

Uren na die pijnlijke ontdekking is Juan Vos van Termeer Campers er nog steeds van ondersteboven. "Het moet allemaal nog een beetje indalen, geloof ik. Op dit moment overheerst vooral ongeloof." Niet zo vreemd, want hoe steel je nou drie van die campers? "We hebben het inmiddels teruggezien op camerabeelden van de buurman. Drie mannen kwamen donderdagavond laat aan in een witte Renault Traffic. Het lijkt erop dat ze de roldeur met een soort krik open hebben gekregen. Echte professionals."

"Ik schat dat de schade tussen de 125.000 en 150.000 euro ligt."

Vervolgens zijn ze eerst met twee campers vertrokken. "Waarschijnlijk helemaal volgeladen. We missen namelijk ook 12 koelkasten, 35 fornuizen met spoelbak en een kleine quad." Kort na middernacht kwam het drietal terug voor de rest van de buit. "Toen hebben ze nog een derde buscamper meegenomen." De schade? Die is zeker meer dan een ton. "Ik moet alles nog inventariseren", vertelt Juan geëmotioneerd. "Maar ik schat nu dat het tussen de 125.000 en 150.000 euro zal liggen. En de verzekering was nog niet helemaal rond, dus het is maar de vraag of we daar iets op kunnen verhalen. Al ons geld zat in die voorraad."

"Die dieven moeten uit de buurt komen."

Wat het extra zuur maakt, is dat de gestolen spullen nooit ver weg kunnen zijn. "Die dieven moeten uit de buurt komen. Anders hadden ze hier nooit zo snel terug kunnen zijn om het tweede deel te stelen." Tegelijkertijd hoopt Juan daardoor dat iemand in de omgeving iets geks heeft gezien. "We loven 10.000 euro uit voor de gouden tip. Zeker niet niks. Maar kijk je naar de waarde van de gestolen spullen, dan hebben we het er graag voor over.

Ook de quad werd meegenomen.