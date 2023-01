Philips schrapt opnieuw banen, wat is er nog over van Eindhovens trots?

Philips begon ooit met gloeilampen, maar maakte later vrijwel alles waar een stekker aan zat en wat daarbij hoorde. Van televisie tot cassettebandjes, van koelkasten tot röntgenapparatuur. Nu zit het bedrijf in zwaar weer en verliezen mogelijk opnieuw duizend mensen hun baan. Wat is er nog over van Eindhovens trots?

In 1891 zag Philips het daglicht, Gerard Philips begon met zijn vader Frederik de allereerste Philips gloeilampenfabriek. Het bedrijf groeide enorm en had in de loop van de jaren zeventig wereldwijd zo'n 400.000 medewerkers. Inmiddels ziet de wereld er anders uit. Philips heeft nu zo'n 79.000 medewerkers met zo'n 8500 in regio Eindhoven. Guus Bekooy (85) uit Boxtel schreef eerder een boek over het honderdjarig bestaan van het bedrijf. Hij werkte 42 jaar bij Philips. Hij begon in 1957 aan een ‘tijdelijke’ baan als junior technisch tekstschrijver en bracht het tot manager communicatie. Philips vierde hoogtijdagen maar kende ook diepe dalen. Wat is er nog over van het bedrijf van toen? Bekooy: “Het bedrijf is totaal veranderd. Het is enorm afgeslankt vergeleken met toen. Ik heb ‘t over een tijd waarin Philips nog veertien divisies had, nu zijn dat er nog twee of drie.”

Een groot magazijn van Philips (1987) van waaruit elektronica wordt verzonden (foto: ANP).

Eerder stopte Philips al met de productie van televisies. Het onderdeel dat lampen maakte, werd een zelfstandig bedrijf: Signify. In 2021 maakte Philips bekend dat ze wil focussen op de gezondheidszorg en afscheid nam van huishoudelijke apparaten. Televisies, koffiezetapparaten, airfryers en stofzuigers worden nu door buitenlandse bedrijven gemaakt, maar krijgen nog wel een stickertje met de naam Philips. Bekooy maakte zelf ook mee dat veel mensen ontslagen moesten worden. Met de zogeheten ‘Operatie Centurion’ moest bestuursvoorzitter Jan Timmer een faillissement voorkomen in 1991. Maar liefst 50.000 van de 300.000 werknemers verloren hun baan.

"Op sociaal vlak zijn deze ontslagen voor het personeel altijd een ramp."

“Het aantal ontslagen van nu is beduidend minder maar het zijn er nog steeds veel. Op sociaal vlak is dit voor het personeel altijd een ramp." De terugroepactie voor adem- en apneuapparatuur heeft volgens Bekooy een grote impact. "Al blijven ze in de medische sector wel een van de grootste." Volgens hem draaide het bij Philips na de Tweede Wereldoorlog vooral om groei en heeft ze dat ook deels genekt. “Financieel gezien te begrijpen. Alles kon gemaakt worden. Voor elk goed idee was er ruimte. Maar een van de redenen dat ze in de jaren negentig in de problemen kwamen, was het gebrek aan focus.” De gebieden waar Philips nu actief is, zijn volgens hem veel kleiner en gespecialiseerder dan toen.

"ASML is nu een wereldbedrijf."