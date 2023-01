Valpartijen kosten kunstrijdster Van Zundert plek in top 10 op EK

Kunstrijdster Lindsay van Zundert (17) uit Etten-Leur heeft haar tiende positie op het EK in het Finse Espoo zaterdag niet kunnen handhaven bij de vrije kür. Ze kwam twee keer ten val en kwam uit op een totaalscore van 158,10 punten. Dat was goed voor de veertiende plaats.

Van Zundert had zich donderdagmiddag overtuigend geplaatst voor de vrije kür. Met een bijna foutloos optreden had de kunstrijdster de tiende score neergezet op de korte kür. Ze zat zo bij de beste 24 kunstrijdsters die zaterdag ook in actie mochten komen. In de vrije kür kwam ze tot een score van 99,97 punten, de vijftiende score.

Ze werd vorig jaar achttiende bij haar debuut op de Olympische Spelen in Beijing. Op het EK van 2022 haalde ze de vrije kür niet en werd 27e.

Een goede prestatie op het EK had een flinke opsteker kunnen zijn voor de jonge kunstrijdster. Die maakte eind vorig jaar bekend snel extra sponsors nodig te hebben, wil ze haar carrière door kunnen zetten. Opvallend, aangezien Van Zundert in 2021 nog schitterde op de Olympische Spelen in Peking.

