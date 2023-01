Snuffelen aan poepsliertjes, boswachter Frans Kapteijns is benieuwd

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] Dit keer besteedt hij in Stuifmail onder meer aandacht aan een veelkleurige eend en vreemde poepsliertjes op de vloerverwarming. En ook aan een glibberige ding op een fietspad.

Steeds meer halsbandparkieten

Kwamen ze eerst vooral voor in Amsterdam, nu duikt de felgroene halsbandparkiet ook steeds vaker op in Tilburg.

Foto: Wil Scholts

* Marij van Driel meldt dat ze de vogels in het Leijpark in Tilburg heeft gesignaleerd.

* Marie-Louise Weijters woont aan het Quirijnstokpark in Tilburg en daar hoorde ze en zag ze op zondag 22 januari voor de eerste keer de halsbandparkieten. De vogels zouden al enkele jaren in het park zitten.

* Volgens Marijon Meijer hebben de parkieten ook een fijn onderdak gevonden bij het Eindhovense park Meerland in Meerhoven.

* Wil Scholts fotografeerde elf halsbandparkieten in een boom. Vier staan er niet op de foto, zij zitten onder op de niet zichtbare stam.

* Th. van de Sanden ontdekte een halsbandparkiet op zijn balkon. Ze komen er regelmatig om te eten en er zitten er meerdere in het Tilburgse Sweelinckpark.

* Ook Ank van Tilburg ziet ze in het park bij de Sweelincklaan regelmatig vliegen.

De 'knollen' van Ad Stakenburg

Waren het knollen? Of toch iets anders? De meningen waren verdeeld.

Bart dacht dat het om een walnoot ging. 'Wij hebben walnotenboom in de tuin en de noten vallen er in 't najaar af', schreef hij. Ook Nelleke gaat er vanuit dat het om de vrucht van de walnotenboom gaat. 'De walnoten zouden aangetast zijn door een bacteriebrand en die schimmel tast de schil aan. Dit betekent dat de vruchten vroeg van de boom afvallen. Die schil is dan slijmerig en zwart', laat ze weten. Later kwam ze met een aanvulling: 'Aangezien de knollen paars zijn, kom ik terug op mijn eerste reactie. De knollen van Ad zouden ook de vruchten kunnen zijn van de struik met de naam Passiflora-struik. Vaak zie je aan die struik groene vruchten, maar er zijn ook soorten bij met paarse vruchten. En ook deze vruchten hebben steeltjes en zijn wat langer.Ook Antje vermoedt dat het om de vrucht van een passiflora-struik gaat. En dat klopt, geen knollen maar passiflora-vruchten, dus.



Wachten op privacy instellingen...

Vechtende koolmezen

In een eerdere podcast heb ik het over het feit dat koolmezen elkaar niet tolereren in een nestkast in de winter. De vogels gaan vaak bij zeer koud weer, vooral als er een ijzige wind staat, schuilen in nestkastjes. Daar willen ze dan niemand bij hebben. Ook geen collega-koolmees, want dat wordt vechten.



Op dit verhaal stuurde Peter Eestermans het volgende. "In de podcast van deze week vertelde Frans dat koolmezen alleen slapen in nestkastjes. Vorig jaar heb ik een camera in mijn nestkast gemaakt en zag dat een koolmees er elke nacht in sliep. Toen ik wat later zag dat heel het kastje vol veren en pluimen lag, ben ik terug gaan kijken wat er gebeurd was en heb hier de beelden van opgeslagen."

Is een jonge buizerd wit van kleur?

Monique Spooren stuurde een foto van een buizerd die opvallend wit was. Ze vroeg zich af of dit een jonge buizerd was die nog moest uitkleuren. Buizerds kunnen een kleurenvariant hebben van donkerbruin tot bijna wit. Ik zie zelf meer witgetinte exemplaren als ze vanuit het noorden ons land overspoelen. Ook dit jaar verlieten tienduizenden buizerds Zweden, op weg naar het zonnige zuiden. Dit cijfer is afkomstig van een telpost in Falsterbo, een stad in de zuidwestelijke punt van Zweden.

Ruik eens aan die vreemde poepsliertjes op de vloerverwarming

Dennis Schuurkes stuurde mij een foto van, zoals hij het zelf beschrijft, poepsliertjes en hij vroeg zich af wie de dader zou kunnen zijn. De poepsliertjes zijn zwart en dan heb je te maken met een vleeseter. Daarnaast meldde Dennis mij dat het leek of er haartjes in zaten. Vermoedelijk gaat het daarom om een marterachtige, misschien wel een steen- of boommarter. Het beste is om eens te ruiken aan die poepsliertjes, want als er dan een muskusachtige geur aanhangt, is dat zeker. Overigens kunnen deze dieren al een ruimte binnendringen als er een opening is ergens van minimaal drie centimeter. Mocht het een marterachtige zijn, waarschuw dan iemand van een zoogdiervereniging, want die helpen graag.

Wachten op privacy instellingen...

Buizerd vangt kleine prooien - Klas in de Natuur

Publicatie: 17 mrt 2018 De buizerd is een middelgrote tot grote roofvogel uit de familie van de havikachtigen met een zeer variabel verenpak, van bruin tot bijna helemaal wit. Buizerds komen voor in het grootste gedeelte van Europa en delen van Azië. Ze zijn overwegend standvogels die in hetzelfde gebied overwinteren als waar ze broeden. In de koudste gebieden in het noorden trekken ze in de winterperiode weg. Buizerds jagen meestal in open biotopen en nestelen in bosranden. Op het menu staan kleine zoogdieren (vooral muizen en mollen), amfibieën (zoals kikkers) en kleine vogels. Daarnaast is het een echte aaseter.

Foto: Suzanne IJzerman

Welke eend zien we hier in het midden?

Suzanne IJzerman stuurde een foto van een bijzondere eend. Tussen de twee wilde eenden zwemt een prachtig gekleurde carolina-eend. De vrouwtjes zijn een beetje saai grijsbruin, met witomrande ogen. Het mannetje heeft een verenkleed met een feest aan kleuren, zoals hieronder op de foto te zien is. Oorspronkelijk leefden deze eenden in Noord-Amerika, maar ze zijn ontsnapt uit dierentuinen en vogelparken, nu zijn ze ook in Europa te vinden. Op het menu staan bessen, eikels, zaden en insecten.

Foto: Bart Vastenhouw

Wat is dat voor een glibberig geel ding op het fietspad?

Anne-Roos van den Assem stuurde een foto waarop iets glibberigs staat. Ze ontdekte het op een fietspad en wil graag weten wat het is. Waarschijnlijk gaat het om een doodgereden huisjesslak. Het achterste deel heeft ook een beetje de vorm van een huisje van de segrijnslak. Op een filmpje van Vroege Vogels met de titel Jonge tuinslak met kloppend hart zie je hoe fragiel die beginnende huisjes zijn. Dus ik houd het even op een zeer jonge doodgereden huisjesslak, maar ik ben er niet zeker van. Wie van de luisteraars ziet in dat glibberige ding op de foto nog iets anders? Edelherten in de sneeuw

Een prachtig plaatje van edelherten in het Groene Woud.

Foto: Han van Roosmalen