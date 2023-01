Bert en Karin gaan twee keer per week naar België om hulp te verlenen

Bert en Karin de Jonge in het gehucht Fraipont in Wallonië (foto: Alice van der Plas). Dominique Brouwers uit Fraipont wijst aan hoe hoog het water stond (foto: Alice van der Plas). Hulpgoederen in de kerk van Nessonvaux (foto: Alice van der Plas). Volgende Vorige 1/3 Bert en Karin de Jonge in het gehucht Fraipont in Wallonië (foto: Alice van der Plas).

Het is een vergeten ramp. Dat vinden Bert en Karin de Jonge uit Geldrop. Twee keer per week rijden zij daarom met een bestelbusje en aanhangwagen naar een paar kleine dorpjes in het Belgische Wallonië. De bewoners kampen nog altijd met de gevolgen van de rampzalige overstromingen in de zomer van 2021.

Bert laadt op een vroege zaterdagmorgen een grote hoeveelheid broden in zijn busje. Bakker Van de Ven uit Venhorst helpt mee. “Ik heb nog een bakker zitten in Luyksgestel die meehelpt”, glundert Bert. Hij wijst op grote blikken verf. “Dat zijn miskleuren. Zo’n pot kost wel 150 euro per stuk. Sommige mensen kunnen hun huizen weer inrichten.” Dus de verf is welkom. En witgoed. En meubels. En kleding. En eten. Het wordt verzameld in de kerk van het dorpje Nessonvaux. De inwoners kunnen daar spullen komen halen. De kerk ligt wat hoger op een heuveltje in het dorp. “Maar ook hier heeft het water gestaan.” Bert wijst op een huis naast de kerk met nieuwe ramen. “Die zitten er sinds vier weken in. Dat huis heeft anderhalf jaar geen ramen gehad. Niemand weet waar de bewoners zijn gebleven.”

"Het water heeft ons bij elkaar gebracht."

Dorpsbewoners wijzen in hun huizen aan hoe hoog het water kwam. Zo ook Dominique Brouwers en haar vriend André Crahay. Ze wonen vlak aan de rivier de Vesder die plotseling door hevige regenval buiten zijn oevers trad. Het water kwam anderhalve meter hoog te staan in de woonkamer. “De mensen werden hier echt overvallen door een vloedgolf”, zegt Bert. De inwoners zijn boos op de regering en de verzekeringen die in hun ogen niet genoeg doen. “Het zijn de Vlamingen, die zijn komen helpen”, zegt een inwoonster. “Zij zijn degenen die langs de deuren kwamen met koffie toen we niets konden koken. En ze helpen nu nog steeds.” Ze geeft Bert en Karin een dikke kus. “Merci beaucoup”, krijgen ze te horen. “Het water heeft ons allemaal bij elkaar gebracht”, zegt Bert.

"De auto dreef weg. Er zwom een grote vis door de straat."