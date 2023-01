11 carnavalsnummers om je op te warmen voor het feest der feesten

Over drie weken is carnaval in volle gang. In de aanloop naar het feest der feesten komen steeds meer carnavalshits uit en de voorpret is dus begonnen. Met deze elf carnavalskrakers kom je alvast in de stemming.

Snollebollekes

In zijn nieuwe nummer gaat Snollebollekes helemaal los in een kringloopwinkel. Of het de kringloopwinkel is die Hullemaal Kapot gaat of de zanger zelf, dat is alleen in de videoclip terug te zien.

Jan Biggel

Na het succes van Ons Moeder Zeej Nog heeft Jan Biggel dit keer zijn klompen aangetrokken en staat hij tussen de kippen en de hanen voor een nieuwe meezinger.

Vieze Jack

Waar Brabant nog een paar weekjes moet wachten tot het mooiste feest van het jaar losbarst is Vieze Jack al een tijdje bezig. Bij hem is het namelijk al carnaval en in de clip zien wij een paar bekende gezichten.

De Kapotte Kachels

Zeg je Brabant dan zeg je, worstenbroodjes, boeren en heel vaak ook drugs. De Kapotte Kachels kennen nog wel een goede handelaar in Brabant: Marco de Narco.

Chef Soldaat

Toon Hermans heeft zijn feestneus wel eens verloren met carnaval. De kist met gevonden voorwerpen puilt uit, maar sommige dingen worden nooit teruggevonden. Toch gaat Chef Soldaat daar naar op zoek.

Veul Gère

Van carnaval krijgen we goeie zin. En ook Veul Gère bloeit zeker weer op met hun nieuwe hit: Ik bloei wir op!

De Dorini's

De Dorini's hebben besloten om carnaval maar eens op de boot te gaan vieren. Gelukkig is iedereen welkom aan boord om het feest mee te vieren.

Johnny Gold

Johny Gold bedacht voor carnaval de waterleliedans, geïnspireerd door de bekende Indische Waterlelies in de Efteling. Dit deuntje blijft ongetwijfeld in je hoofd hangen.

Zanger Kafke

Zanger Kafke is niet vies van een feestje en in zijn nieuwe nummer is hij niet van plan naar huis te gaan. Je zou ook maar iets missen hé...

Gullie

Het vloeibare goud met carnaval: bier. En voor Gullie is bier gewoon bier, laalaalalalaa. En na een paar pilsjes maakt het merk ook niet meer uit, toch?

GladJakkers

De tip van Gullie nemen de GladJakkers erg serieus, want in hun nieuwe hit zijn zij al teut. Hopelijk houden ze het nog wel vol totdat carnaval echt begint.

