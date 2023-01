Wat is dé carnavalshit van 2023? Doe mee aan Kies Je Kraker

Na twee jaar geen échte Kies je Kraker-verkiezing is ‘ie eindelijk weer terug. Heb jij dé carnavalshit van 2023 gemaakt? Stuur ‘m naar ons op en maak kans op die felbegeerde titel! De inschrijving voor Kies Je Kraker is vanaf nu geopend.

Omroep Bra… pardon, Roeptoetgat gaat weer op zoek naar de grootste carnavalskraker van dit jaar. Door corona konden we de traditionele verkiezing twee jaar lang niet houden zoals ‘ie is bedoeld. In 2021 was er geen carnaval en dus geen verkiezing, in 2022 zochten we naar de Kies Je Kraker Aller Tijden. Dat werd Bij ons staat op de keukendeur van De Twee Pinten.

Nu kan het eindelijk weer: de ouderwetse Kies Je Kraker-verkiezing. Een professionele jury beoordeelt alle ingezonden liedjes en kiest een flink aantal waarop gestemd kan worden. Dat gebeurt in twee rondes. Na de eerste ronde gaan er 11 liedjes door naar de halve finale. De teller staat dan voor iedereen weer op nul.

Lamme Frans, Vieze Jack en de Deurzakkers

De winnaar van de tweede stemronde en dús de winnaar van Kies Je Kraker 2023 wordt traditiegetrouw bekendgemaakt tijdens 3 Uurkes Vurraf. En die komt in een mooi rijtje met grote namen. Lamme Frans, Veul Gère, Vieze Jack, De Dorini’s, Johnny Gold, de Deurzakkers en vele anderen veroverden al eens de Kies Je Kraker-trofee.

Meedoen kan door jouw liedje op te sturen naar [email protected] (het liefst via WeTransfer en in .WAV-formaat). Stuur meteen wat extra informatie mee: wie ben je of zijn jullie, waar komt het liedje vandaan, enzovoorts.

Stuur jouw carnavalskraker naar [email protected]! Het liefst als .WAV-bestand via WeTransfer. Insturen kan tot en met 7 februari 23.59 uur.

