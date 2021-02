De Twee Pinten winnen Kies Je Kraker Aller Tijden Award met 'Bij ons staat op de keukendeur'

Wachten op privacy instellingen... De zoon van Wim Kersten, Willem-Jan, nam de award in ontvangst (foto: Twan Spierts). Volgende Vorige vergroot 1/2 'Bij ons staat op de keukendeur' wint Kies Je Kraker Aller Tijden Award

De carnavalskraker aller tijden is gekozen! Bij ons staat op de keukendeur van De Twee Pinten gaat er met de winst vandoor, een échte klassieker. Het nummer kreeg de meeste stemmen van de jury en het publiek. Hoe kan het ook anders dat een nummer met daarin de tekst ‘Wat er met ons ook ooit gebeuren zal, we vieren altijd carnaval’ juist nu in coronatijd als beste carnavalskraker ooit wordt gekozen.

De Kies Je Kraker Award is uitgereikt tijdens de live uitzending van 3 Uurkes Vurraf. De zoon van Wim Kersten, Willem-Jan, nam de award in ontvangst.

“Een onverwoestbare klassieker”, zegt Maarten Kortlever van Omroep Brabant radio. “En tegelijkertijd ontzettend actueel in dit rare jaar. Want die ene zin is natuurlijk schitterend.”

Feilloos gevoel voor goede liedjes

Bij ons staat op de keukendeur is 51 jaar oud. De Twee Pinten scoorden begin jaren 70 heel wat carnavalshits. Wim Kersten en Joep Peeters (en later ook nog Rein Matrona) hadden een feilloos gevoel voor goede liedjes.

Alhoewel… de ‘Keukendeur’ sloeg in het begin helemaal niet aan. Pas toen Eindhovenaar Tony Bass er succes mee kreeg, werd het liedje nog eens uitgebracht en toen met succes.

Door corona andere verkiezing

Op de tweede plaats van de Kies Je Kraker Aller Tijden eindigde de moderne klassieker De gròzzie van mèn buurvrouw van Veul Gere gevolgd door Van Alles Wè met En nou die hendjes de lucht in.

De jaarlijkse verkiezing van Omroep Brabant was dit jaar iets anders dan normaal. Aangezien er niet zoveel nieuwe liedjes uit zijn gebracht als in normale jaren, is besloten om klassiekers en winnaars uit de afgelopen decennia op één hoop te gooien en er een ‘aller tijden verkiezing’ van te maken.

Luister de hele lijst

De hele lijst wordt zaterdagavond 13 februari uitgezonden tijdens een live uitzending op Omroep Brabant radio. De ideale muziekmix voor een avondje corona-proof thuiscarnaval! De uiteindelijke ranglijst is hier terug te vinden.

