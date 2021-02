Bij ons staat op de keukendeur: 'Wat er ook gebeuren zal, in Raamsdonk vieren ze carnaval'

Wachten op privacy instellingen... 'Achter dees keukendeur' staat onderaan de keukendeur van muzikant Jo van Stien (foto: Raymond Merkx) Wij vieren altijd carnaval, wat er ook gebeuren zal (Foto:Raymond Merkx). Er hangt een feestje in de lucht (foto; Raymond Merkx) Carnaval in onze voortuin (Foto:Raymond Merkx) Volgende Vorige vergroot 1/5 In Raamsdonk staan in alle straten bont versierde keukendeuren om de carnavalssfeer ondanks corona erin te houden. Want wat er ook gebeuren zal wij vieren altijd carnaval is het motto in Raamsdonk. Deze zin komt uit het nummer van De Twee Pinten; 'Bij on

Elke straat in Raamsdonk telt minstens één versierde keukendeur. Er zijn ook straten waar vrijwel alle bewoners zich uitgeleefd hebben. Carnaval leeft in Raamsdonk en daarmee is de missie van bedenker Ard Janssens geslaagd. "Toen ik doorkreeg dat er dit jaar een streep door carnaval getrokken zou worden, dacht ik: "Wat er bij ons ooit gebeuren zal, wij vieren altijd carnaval."

De echte carnavalsliefhebber herkent het zinnetje direct. Het is van De Twee Pinten en komt uit het nummer 'Bij ons staat op de keukendeur'. Het zinnetje blijkt jaren later een inspiratiebron voor een corona-carnavalsproject.

Donderdag was de laatste dag dat een jury de keukendeuren zou beoordelen. Er zijn er 111 uitgedeeld en er zijn wat extra deuren bijgekomen die bewoners nog hadden liggen. Inwoners hebben niet alleen bont versierde deuren buiten gezet, straten zijn ook aangekleed met vlaggetjes en waslijnen waar de gekste dingen aan hangen.

Muzikant Jo van Stien (77) heeft ook een keukendeur buiten gezet . "Mijn dochter en kleinkinderen hebben ‘m versierd. Ze hebben wel drie uur geschilderd. We hebben zelf ezels achter. We mogen niet meer optreden, dus nu speel ik alleen nog maar achter de keukendeur. Vandaar de tekst aan de onderkant 'achter dees deur' . Heel het dorp doet mee. Het is echt mooi om die deuren te zien. We missen vooral de optocht heel erg. "

Keukendeuren in alle kleuren in de straten van Raamsdonk (Raymond Merkx) vergroot

Even verderop vertelt Nellie Meijer dat ze erg blij wordt van alle versierde deuren. En mede-organisator Bjorn Boons was erbij toen de deuren uitgedeeld werden. "Een week geleden zag je een enkele deur en je zag het aantal groeien en nu staat het hele dorp vol. Echt geweldig. Een andere inwoner vult aan: "Hier gaat carnaval dit jaar gewoon door, maar dan in je eigen voortuin. Wat er ook gebeuren zal, wij vieren altijd carnaval."

