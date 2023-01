Berry van Peer wint Dutch Open darts: 'Het zat me eindelijk eens mee'

Berry van Peer (26) heeft zondagavond het Dutch Open darts op zijn naam geschreven. Dat is het grootste dartstoernooi van de bond WDF. Van Peer versloeg in de finale de Belg Andy Baetens. Die rekende in de halve finale af met Bredanaar Jelle Klaasen en voorkwam zo een Brabantse finale.

De mannenfinale begon stroef. Van Peer en Baetens hadden allebei moeite met uitgooien. Dit leverde een set zonder breaks en een 1-0 voorsprong voor Baetens op.

121-finish

Het lukte Van Peer echter het duel te kantelen. De darter uit Sprundel veroverde de tweede en de derde set overtuigend met 3-0 en 3-1.

De vierde set was weer spannend. Daarin slaagde de Belg erin Van Peer te breken, maar de darter uit Sprundel maakte die break meteen goed en via een fraaie 121-finish op bullseye pakte hij de set en de titel.

Uitzinnige vreugde

Dit leidde tot uitzinnige vreugde bij broer Carlo. "Oh-my-god... Geen woorden voor!" Hij wijst erop dat Berry twee weken nog zijn PDC-tourcard misliep. "En dan nu Dutch Open-winnaar en plaatsing voor Lakeside! Super, super trots!"

Bij de vrouwen ging de titel naar Aileen de Graaf. Zij klopte de Britse favoriete Beau Greaves.

'Het zat me eindelijk mee'

"De finale was mijn beste wedstrijd op dat podium", blikte Berry maandagochtend terug. "Scorend liep het een stuk beter dan in mijn andere wedstrijden en de finishes liepen goed. Het zat me eindelijk eens mee en dat had ik echt nodig. Ik denk dat ik hiermee heb laten zien dat het goed gaat met me. Nu natuurlijk doorzetten en dan zien we wel weer."

Zijn eindzege op het Dutch Open is volgens Berry zijn grootste succes tot nu toe. "Ik denk dat dit heel moeilijk te toppen is. Ik ben heel de nacht wakker geweest, ik had teveel adrenaline voor het slapengaan. Dat was niet best, haha. Ik ben nu bekaf. Een dagje rust en dan gaan we weer werken."

Darteritus

Van Peer brak in 2016 als groot talent door bij de profbond PDC. Hij plaatste zich toen voor het UK Open, waar hij de tweede ronde bereikte. Hij speelde destijds ook de finale van het jeugd-WK, die hij verloor van Corey Cadby. Deze finaleplaats leverde hem wel een startbewijs voor het Grand Slam of Darts 2017 op.

Tijdens dat toernooi kreeg Van Peer last van darteritus, een mentale en fysieke aandoening waardoor een darter zijn pijlen niet goed kan loslaten. Dat leverde hem veel medeleven en media-aandacht op. Inmiddels lijkt Van Peer weer helemaal terug.

LEES OOK: De darteritus van Berry van Peer was opeens wereldnieuws: ‘Er kwam veel op me af'