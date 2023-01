Philips schrapt 700 banen in Brabant, komende jaren 6000 wereldwijd

Philips schrapt dit jaar 700 banen in Eindhoven en Best. In heel Nederland gaan er in 2023 in totaal 1100 banen verloren. Dat heeft het bedrijf maandagochtend bekendgemaakt. Dit jaar wereldwijd drieduizend banen geschrapt, de komende twee jaar verdwijnen er nog eens drieduizend.

In de regio Eindhoven vallen de klappen bij de onderzoektak van Philips. De nieuwe saneringsronde komt bij de vierduizend arbeidsplaatsen, waarvan vierhonderd binnen Nederland, die eind oktober al werden geschrapt. Bij de bekendmaking van die sanering was al duidelijk dat de gifbeker nog altijd niet leeg was. Apneuapparaten

De ontslagen horen bij een reorganisatie die topman Roy Jakobs inzet. Daardoor moet het medisch technologiebedrijf 'beter gaan presteren'. De problemen bij Philips zijn voor een groot deel te wijten aan een grote terugroepactie van miljoenen apneuapparaten. Loslatende schuimdeeltjes zijn mogelijk schadelijk voor de gezondheid, om die reden haalt Philips de apparaten terug. Sociaal plan

Voor de ontslagen medewerkers is er een 'goed sociaal plan', schrijft Philips. "Daarnaast zal er sterk worden ingezet om mensen te begeleiden van werk naar werk en waar mogelijk talent voor de regio te behouden in samenwerking met technologische bedrijven in de regio." Eenvoudiger en flexibeler

Philips moet wat Jakobs betreft 'eenvoudiger en flexibeler' worden. Ook wil hij stappen zetten om de productiviteit te verhogen. Daarbij wil hij zich vooral gaan richten op producten 'waar in de toekomst veel vraag naar is'. De verwachting is niet dat Philips opnieuw bedrijfsonderdelen in de etalage gaat zetten. 'Geen enkele garantie op rustig vaarwater'

Vakbond CNV reageert 'geschokt' op het nieuwe banenverlies bij Philips en denkt dat de reorganisatie 'geen enkele garantie op rustig vaarwater' biedt bij het medisch technologiebedrijf. CNV-bestuurder Arjan Huizinga wijst erop dat de vier vorige topmannen bij Philips kort nadat ze waren aangesteld ook altijd grote veranderingen doorvoerden. "Waarom zou weer een nieuwe koers Philips deze keer wél helpen op lange termijn?" "Elke keer is een kaalslag onder de medewerkers onderdeel van de oplossing om het bedrijf verder te helpen", gaat Huizinga verder. "Maar het zijn juist deze mensen die er alles aan doen om van Philips een fantastisch bedrijf te maken. Het zou veel wenselijker zijn om de dividenduitkering aan aandeelhouders voor een of twee jaar stop te zetten." Werkgelegenheidsgarantie

De CNV-bestuurder vindt dat Philips medewerkers wiens banen nu behouden blijven eigenlijk een werkgelegenheidsgarantie moet geven. "Als je er zoveel vertrouwen in hebt dat een nieuw businessmodel waarmee 1100 banen verloren gaan je er weer bovenop helpt, mag je de mensen die achterblijven best wat zekerheid geven." Ook dringt hij erop aan dat Philips zijn personeel nu niet te lang in onzekerheid houdt over hun toekomst bij het bedrijf en dat Philips ruimhartig omgaat met de vrijwillige vertrekregeling en de plaatsmakersregeling uit het doorlopende sociaal plan. LEES OOK: Philips schrapt opnieuw banen, wat is er nog over van Eindhovens trots?