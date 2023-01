Vakbonden geschokt over reorganisatie Philips: 'Dweilen met de kraan open'

De vakbonden zijn geschokt over de aankondiging van nieuwe ontslagen bij Philips. CNV Vakmensen heeft geen enkel vertrouwen in de noodzaak van deze nieuwe reorganisatie. Ook de FNV vraagt zich af of de ontslagen gaan helpen.

Wereldwijd verdwijnen er 3000 banen, waarvan 700 in Brabant en 1100 banen in heel Nederland. 3000 mensen zien hun functie ‘verschuiven’. Daarmee grijpt de nieuwe topman Roy Jakobs opnieuw hard in. Kort na zijn aantreden bij Philips in oktober kondigde hij al 4000 ontslagen aan. In totaal heeft Philips wereldwijd zo'n 77.000 werknemers, waarvan ongeveer 11.000 in Nederland.

"Waarom zou weer een nieuwe koers Philips deze keer wél helpen?"

De reorganisatie geeft, wat CNV Vakmensen betreft, geen enkele garantie op rustiger vaarwater. “Ook de vorige vier ceo's tussen 1990 en 2022 begonnen hun aanstelling met het doorvoeren van grote veranderingen”, zegt CNV-bestuurder Arjan Huizinga. “Waarom zou weer een nieuwe koers Philips deze keer wél helpen op lange termijn?” Sinds oktober is Roy Jakobs de nieuwe hoogste baas bij Philips. Door de investeringen in research en development te verlagen, wil Philips meer focus creëren. Dus minder ontwikkelen en meer focus op kansrijke producten.

"Je mag de mensen die achterblijven best wat zekerheid geven."