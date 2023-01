Relschoppers FC Den Bosch en TOP Oss voor de rechter: 'Error in mijn hoofd'

Zestien aanhangers van FC Den Bosch en TOP Oss staan maandag en dinsdag voor de rechter voor vernielingen en geweld tegen de Mobiele Eenheid (ME). Ze waren allemaal betrokken bij de rellen na de derby op 17 september. Een van de verdachten is de zoon van de in 2000 doodgeschoten FC Den Bosch-hooligan Pierre Bouleij.

Na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en TOP Oss in september vorig jaar werd de sfeer grimmig en dreigend in De Vliert. Dat gebeurde nadat supporters van de Osse club uit het uitvak zijn gebroken en hekken hebben gesloopt.

Tussen de supporters ontstonden meerdere vechtpartijen en er werd met fakkels, glazen, flessen en stenen naar de politie gegooid. Zestien relschoppers uit de gemeenten Den Bosch, Oss, Vught, Heusden en Bernheze verschijnen maandag en dinsdag voor de rechter.

Zoon van FC Den Bosch-hooligan

Een van de verdachten is dus de zoon van de in 2000 doodgeschoten FC Den Bosch-hooligan Pierre Bouleij. Precies op de verjaardag van zijn vader moet hij zich verantwoorden voor de rellen. “Als kind is mijn vader doodgeschoten door de politie. Recht voor mijn gezicht. Op het moment dat ik in aanraking kom met de politie, krijg ik error in mijn hoofd”, zegt de Bosschenaar.

Op 16 december 2000 braken er drie dagen lang rellen uit in de Graafsewijk in Den Bosch. Dat gebeurde nadat FC Den Bosch-hooligan Pierre Bouleij (31) door een agent in zijn huis werd doodgeschoten. Hij was aanhanger van de club en had een stadionverbod. Zijn zoon is wat minder fan van de club. “Ik ga heel sporadisch. Maar bij zo’n derby wil je natuurlijk wel zijn.”

Over zijn rol bij de rellen liet hij niet veel los. Hij zou ‘alleen met een steen hebben gegooid’. “Ik heb er spijt van, ik had het niet moeten doen”, zegt hij. De politie blijft een trigger voor hem. “Ik wil er wel hulp voor, maar niet in de vorm van een psychiater.”

Heftiger voetbalgeweld

Alle verdachten staan terecht voor openlijke geweldpleging. Dat gebeurde op het M-plein na de wedstrijd. De supporters richtten hun agressie niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen meerdere stewards en de ME.

Volgens de officier van justitie neemt het voetbalgeweld toe, maar het geweld wordt ook steeds heftiger. “Wij willen vandaag een duidelijk signaal afgeven. Wij willen steeds heftiger voetbalgeweld een halt toeroeppen”, zegt de officier. “De politiemensen moeten in kleine getalen optreden tegen een grote groep voetbalsupporters. Je zult er maar tegenover staan. Tegen een agressieve groep met deels bivakmutsen op. Die met voorwerpen gooien en broekriemen zwaaien.”

In de eerste zaken werden forse taakstraffen geëist. En voorwaardelijke gevangenisstraffen om de ernst van de feiten tot uitdrukking te brengen. Maar ook om te voorkomen dat de relschoppers nog eens in de fout gaan.

Dinsdag doet de rechter uitspraak in alle strafzaken.

