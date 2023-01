Tientallen rolstoelen gestolen bij bedrijf: hier zie je de daders

Wachten op privacy instellingen... Dertig rolstoelen gestolen Volgende Vorige 1/2 Dieven nemen tientallen rolstoelen mee, dit zijn de daders

Een wel heel opmerkelijk diefstal in het voorjaar 2022 in Helmond. Bij een bedrijf aan de Lage Dijk in Helmond verdwenen in mei en juni tientallen rolstoelen.