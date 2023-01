Speciaal team gaat vanaf deze zomer bosbranden blussen zonder water

De brandweer in Brabant heeft vanaf de komende zomer een eigen handcrewteam. Deze brandweerlieden zijn gespecialiseerd in het bestrijden van natuurbranden zonder water. De Handcrew Zuid-Nederland is een gezamenlijk initiatief van de veiligheidsregio’s in Brabant, Zeeland en Limburg.

De leden van de handcrew gaan in kleine groepjes te voet de natuur in om het vuur te bestrijden. Ze komen daarbij op plekken waar de bluswagens niet kunnen komen. In de buurt van de vuurlijn graven en hakken ze een geul. “We halen brandstof zoals planten en wortels tot op de zandlaag weg en maken zo een stoplijn. Het vuur kan zich dan niet verder verspreiden”, legt teamleider Frank van Krieken uit.

Handcrew Zuid-Nederland is de tweede brandweereenheid in Nederland die gespecialiseerd is in de bestrijding van natuurbranden. Iedere veiligheidsregio levert zo’n 20 tot 25 brandweermensen aan het team dat overal in Brabant, Limburg en Zeeland kan worden ingezet.

Teamleider Erik Pluim van Handcrew Overijssel: “Wij werken sinds 2013 op deze manier. We hebben er eigenlijk alleen maar goede ervaringen mee en we gebruiken nauwelijks water."

Zaterdag was bij de bossen in Drunen de eerste grote oefening van een aantal brandweermensen van Handcrew Zuid-Nederland. Ze werden getraind door hun collega’s uit Overijssel.

“We hebben speciaal gereedschap zoals schoppen, harken, kettingzagen, bladblazers en quads waarmee we spullen kunnen vervoeren. Verder krijgen we waterrugzakken waarmee we kleine brandhaardjes kunnen blussen. We kunnen zelfs vuur met vuur bestrijden. Het is dus echt heel anders dan dat we nu gewend zijn”, aldus Frank.

Na de grote natuurbranden in 2020 in de Deurnese Peel en in Nationaal Park De Meinweg in Limburg wilden de veiligheidsregio’s in het zuiden een eigen handcrewteam. Bij de brand in de Deurnese Peel bleek de hulp van Handcrew Overijssel namelijk van enorme waarde.

Toch zal er volgens Erik Pluim in de toekomst ook beter nagedacht moeten worden over het voorkomen van natuurbranden: “We kunnen branden niet eindeloos met rode wagens en water blijven bestrijden. De brandweer loopt tegen zijn grenzen aan. We zullen moeten overleggen met natuurbeheerders, gemeentes en provincie om de natuur anders in te richten. Alleen zo kun je voorkomen dat je onbeheersbare branden krijgt.”

Voor de specialisten van Handcrew Zuid-Nederland ligt er de komende maanden nog een aantal oefeningen in het verschiet. Binnenkort krijgen ze ook hun uitrusting waaronder speciale helmen en lichtgewicht overalls. Tegen de zomer kan het team worden ingezet.