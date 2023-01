‘Het waait binnen’, studenten wonen al maand in bouwval na ernstig ongeluk

Een studentenhuis aan de Ringbaan-Oost in Tilburg zit al ruim een maand in ellende, nadat het werd geramd bij een dodelijk ongeluk. Steunbalken moeten instorting voorkomen en enkele ramen zijn dichtgetimmerd. “Het waait binnen”, vertelt de 21-jarige student Naomi. Maandagavond zet de politie een deel van de weg af voor een reconstructie van het ongeluk.

De studente ziet op tegen maandagavond. De politie gaat dan een deel van de Ringbaan-Oost in Tilburg afsluiten voor een reconstructie van het ernstige ongeluk op 21 december waarbij een 61-jarige fietser om het leven kwam. Een andere fietsster (72) raakte zwaargewond.

“Het is klote”, zegt Naomi als ze een rondleiding geeft door het huis. “Hier staan nog overal palen”, zo laat ze het stutwerk zien. “Ook staat er een hek voor de voordeur.”

“Zo’n reconstructie is een eng idee. Dan gaan ze weer met zo’n auto door de straat rijden”, vertelt Naomi. Ze was thuis op het moment van het ongeluk, toen haar huis geramd werd. De beelden staan nog altijd op haar netvlies.

“Ik wil verhuizen en ben op zoek naar iets anders, maar dat is niet te doen”, vertelt Naomi, verwijzend naar de nijpende situatie op de huizenmarkt. “Mijn huisgenootje is al verhuisd. Haar raam is nog altijd dichtgetimmerd.”

Het huis is gestut en daarmee voorlopig bewoonbaar. “Voor een definitieve reparatie, moet de gevel er een paar dagen uit”, vertelt bouwadviseur Ivo de Hoogen. Iets waar bewoner Damián geen zin in heeft. "Dus voor die tijd wil ik ook verhuizen."

Maar ook hij heeft nog niets gevonden. Hij noemt de situatie 'ook vervelend' voor de verhuurder. "Toch kan er meer vaart achter worden gezet. We hebben nog geen bruikbare voordeur, bel of brievenbus", vertelt hij.