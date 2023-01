Stuur van Mercedes in trek bij dieven: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Van vijf Mercedessen in Rosmalen is afgelopen weekend het stuur gestolen. Vorige week was het raak in Den Bosch-Zuid, weet de politie. Wat maakt het stuur van een Mercedes zo gewild?

Peter Verstraten van Van den Akker Mercedes-Benz in Uden zag in zijn garage een aantal weken geleden ook twee auto’s waarvan de sturen verdwenen waren. “Airbags worden al jaren gestolen, maar dat het complete stuur weg is, heb ik nog nooit gezien”, zegt hij. Hij kijkt even terug in zijn eigen archieven, naar de prijs van zo’n reparatie. “Ik zie hier dat een van die auto’s hebben we een heel nieuw stuur moeten plaatsen. Dat kostte bijna 3000 euro. Alleen het stuur kost al 1500 euro.” De sturen van Mercedes zijn vaak van leer en bevatten moderne technologie en soms zelfs verwarming. Daarom kost het zoveel.

"Bij een Mercedes-stuur zit je als snel op een schadepost van paar duizend euro.”

“Airbags worden al jaren gestolen”, zegt Verstraten. Zelfs als de auto zelf maar een klein beetje beschadigd is, kan de reparatie toch duur zijn, als de airbag is uitgeklapt. Er moet dan meteen een nieuwe worden geïnstalleerd. “Dieven stelen de airbags uit andere auto’s om ze goedkoop te plaatsen in auto’s die betrokken waren bij een ongeluk. De koper weet vaak niet dat zijn airbag uit een andere auto komt en is vooral blij dat het niet zo duur is als een nieuwe.” Maar de sturen die in Rosmalen zijn gestolen zijn niet per se gestolen om de airbags, verwacht Verstraten. “Als het ze om de airbags te doen is, kunnen ze die er los uit halen. Nu zijn de hele sturen gestolen.” Wat de dieven met de sturen moeten en waarom ze nou juist die Mercedes sturen willen hebben, dat is hem een raadsel. Hij gokt dat het iets te maken kan hebben met de prijs van de sturen die in de Mercedes zitten. Er kunnen volgens Verstraten twee redenen zijn om een stuur te stelen: Het kan om een bepaald type gaan dat dan gebruikt wordt bij reparaties.

Het kan ook gaan om heel duur stuur, bijvoorbeeld die van de AMG-uitvoering. Dat is een leren stuur met stoere handgrepen dat vaak in oudere modellen wordt geplaatst om de auto er stoerder uit te laten zien. Bij de diefstallen in Uden en Den Bosch-Zuid ging het ook niet alleen om de AMG-modellen maar om verschillende auto’s. Hoe het in Rosmalen zat, is niet duidelijk.

"Het is soms vechten tegen de bierkaai.”