Dieven hebben het gemunt op stuur van dure auto's: 'Lijkt wel een bende'

Uit in elk geval vijf auto's in de wijk de Groote Wielen in Rosmalen is het stuur gestolen, ook in Vught-Noord sloegen dieven toe. Daar zijn uit twee BMW's het stuur gestolen met bijbehorende airbags.

Bij de Mercedessen zouden geen braaksporen te zien zijn, meldde onze 112-correspondent. Een bergingsbedrijf is maandag druk met het takelen van de auto's. Uit één auto zou ook een zonnebril en een geldbedrag zijn meegenomen.

Wijkagent Marcel de Rouw uit Vught laat weten dat de twee auto's in Vught-Noord compleet zijn vernield. "De dashboards van zeker twee BMW's zijn volledig gesloopt. Als ik hoor dat er ook in Rosmalen sturen gestolen zijn, dan lijkt het wel of er een bende bezig is geweest."

Eerder raak in Den Bosch-Zuid

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat er maandag bij de politie één melding bekend is van een dergelijke diefstal dit weekend in Rosmalen. In dat geval was er volgens haar inderdaad geen sprake van braaksporen. Ze sluit niet uit dat er meer aangiftes zijn gedaan. "Wanneer dat online is gebeurd, kost het echter even tijd deze te verwerken."

Ook geeft ze aan dat er bij de politie vier meldingen bekend zijn van een gestolen stuur uit auto's in Den Bosch-Zuid. Daar was het vorige week raak.