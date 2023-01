Kinderen leren over watersnoodramp: 'Ik zou proberen op het dak te klimmen'

Kinderen krijgen les over de watersnoodramp in Heijningen. (foto: Raoul Cartens) Na de rondleiding krijgen de leerlingen een lijst met vragen om te beantwoorden. (foto: Raoul Cartens) Het Watersnoodhuis-museum in Heijningen. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige 1/3 Kinderen krijgen les over de watersnoodramp in Heijningen. (foto: Raoul Cartens)

Nieuwsgierig luisteren de leerlingen van basisschool Het Kompas in Heijningen naar de vrijwilligers van het Watersnoodwoning-museum, vlakbij hun school. Na 70 jaar leeft de ramp van 1 februari 1953 nog steeds in Heijningen, waar toen 76 mensen het leven lieten. "De verhalen over de ramp kunnen deze leerlingen later weer doorgeven aan hun kinderen. Want dit mag nooit vergeten worden", zegt Jan Dierks van het museum.

Ook nu nog moet vrijwilliger Ad de Gast even slikken als hij de kinderen vertelt hoe hij zelf 70 jaar geleden zijn schoolvriendje verloor. Verdronken. Het maakt indruk bij de kinderen. Ze staan in de aparte expositieruimte in de tuin van het museum, tussen honderden foto's van de ramp. Foto's van slachtoffers, ingestorte huizen en verdronken vee in overspoeld gebied.

"Ik vind het echt heel zielig voor de mensen die zijn omgekomen."

"Ik vind het echt heel zielig voor de mensen die zijn omgekomen", zegt een meisje. Ze kan zich niet voorstellen hoe verwoestend het doorgebroken water kan zijn. Een klasgenootje kan zich niet voorstellen dat de dijken zomaar kunnen doorbreken. Hij probeert zich voor te stellen wat hij dan zou doen: "Als de dijk nu zou doorbreken, dan zou ik proberen om op dak te klimmen en dan maar hopen dat het goedkomt." Een andere leerlinge heeft de verhalen over de watersnoodramp al vaker gehoord: "Van opa, van oma en ook van mama." Een jongetje vult aan: "We hadden op school al wel les over de watersnoodramp gehad. Maar nu hebben we echt veel meer gehoord en gezien."

"Dit is een ramp die zijn weerga niet gekend heeft."

Jan Dierks runt het museum. "Dit is een ramp die zijn weerga in West-Brabant niet gekend heeft", vertelt hij. In de nacht van 31 januari op 1 februari sloeg het noodlot toe. Een combinatie van springtij en een noordwesterstorm deden de dijken bezwijken. 247 Brabanders verdronken. Heijningen werd zwaar getroffen doordat de Sabinadijk doorbrak. Landarbeiders in schamele huisjes in de polder hadden geen schijn van kans en werden overspoeld door een muur van water. Als een ware leraar legt hij de leerlingen uit hoe Heijningen nog altijd spreekt over de tijd voor en de tijd na de ramp. Na de ramp schonken Scandinavische landen 800 woningen aan het getroffen gebied in West-Brabant en Zeeland. De watersnoodwoning in Heijningen is er één van. Het huisje is volledig ingericht zoals die in 1954 in gebruik werd genomen. Alsof de tijd heeft stilgestaan.

Heijningen na de dijkdoorbraak.

Kijk op woensdag 1 februari om 14.00 uur naar de LIVE registratie van de herdenking van de watersnoodramp vanuit de Sint Quirinuskerk in Halsteren op Omroep Brabant. Aansluitend (om 15.15 uur) wordt de documentaire 'Ik was een kind in 1953' uitgezonden. Zes mensen die als kind de watersnoodramp meemaakten vertellen over hun ervaringen. De documentaire laat de enorme impact zien die de ramp op de kinderen in de getroffen gebieden.