Mega-fan Ricardo hoopt op een nieuwe WK-trui van Mathieu van der Poel

In de 'mancave' achter in de tuin van Ricardo Rens in Hoogerheide is amper nog een vrije vierkante meter te vinden. Zowat de hele ruimte wordt in beslag genomen door wielershirts, affiches, portretten en krantenknipsels. Het grootste deel van zijn verzameling heeft één gemene deler: Mathieu van der Poel.

”Dit is nog maar een klein gedeelte van wat ik heb. In huis ligt nog veel meer”, zegt de grootste Van der Poel-fan van Nederland. Komend weekend wordt Ricardo op zijn wenken bediend. Hij woont op amper honderd meter van het parcours van het WK Veldrijden dat dan in zijn woonplaats wordt gehouden. “De Grote Prijs Adrie van der Poel wordt hier elk jaar verreden, maar dit WK Veldrijden is toch iets speciaals”, vertelt Ricardo.

"Er hangen geen truien van Mathieu tussen, anders ben ik die straks kwijt."

Hij deelt zijn feestje graag met anderen. Speciaal voor de gelegenheid heeft Ricarde daarom een deel van zijn wielertruienverzameling opgehangen in Café Zaal Boulevard in het dorp. Boven het biljart en tegenover de dartborden van het café hangt het textiel tegen het plafond. “Het is hier straks drie dagen afgeladen vol. Leuk toch voor de bezoekers." Maar zijn mooiste wielertruien hangen er niet. "Nee, er hangen geen truien van Mathieu tussen. Die laat ik thuis anders ben ik ze straks kwijt”, lacht Ricardo terwijl hij nog een exemplaar recht hangt.

"Jan Janssen zat hier met een pilske te genieten van mijn spullen."

Ricardo is al jaren idolaat van wielrennen en van de familie Van der Poel in het bijzonder. “Adrie en Mathieu zijn onze plaatselijke trots. Maar uiteraard ook Jan Janssen die hier vlakbij over de grens woont. Jan was trouwens een tijdje geleden nog bij mij op bezoek. Hij zat hier met een pilske op zijn gemakje te genieten van mijn spullen. Ik heb groot respect voor die man.” De verzamelwoede van Ricardo heeft door de jaren heen geleid tot een wielercollectie waar menig museum jaloers op zou zijn. “Ik heb nu zo’n negenhonderd truien en ook hele bijzondere historische affiches."

"Ik heb zo mijn connecties dus wie weet. Mathieu weet dat hij hier in goede handen is."

Veruit het dierbaarste bezit is de eerste regenboogtrui die Mathieu van der Poel in 2015 kreeg toen hij het WK won. Mocht de plaatselijke favoriet komend weekend voor de vijfde keer een WK-shirt weten te bemachtigen dan zou Ricardo hem maar al te graag aan zijn verzameling willen toevoegen. “Ik heb zo mijn connecties dus wie weet. Mathieu weet dat hij hier in goede handen is.” Het zou overigens weleens de laatste regenboogtrui bij het veldrijden kunnen worden voor Mathieu. Er is goede kans dat de renner zich na het WK in Hoogerheide volledig gaat toeleggen op de weg. Maar als het aan Ricardo ligt, pakt Mathieu eerst nog de winst op zijn thuisparcours. Voor de Hoogerheidenaar is hierover geen twijfel mogelijk: "Wie anders?"