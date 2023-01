Boeren krijgen 2,7 miljoen voor verloren oogst door hoogwater

Brabantse boeren die hun oogst onder water zagen verdwijnen toen de Maas in juli 2021 overstroomde, hebben van het Rijk in totaal 2,7 miljoen euro schadevergoeding gekregen. Dat schrijven de drie betrokken ministeries in een brief aan de Tweede Kamer.

Na hevige regenval zette het wassende water die zomer op verschillende plaatsen akkers blank. Boeren zagen hun aardappelen-, bieten- of maïsoogst in het water vallen. Dat gebeurde in het onbedijkte gebied tussen Maashees en Geertruidenberg. Verder stroomopwaarts in Limburg overstroomden nog grotere gebieden en was de schade immens.

Het zag er aanvankelijk beroerd uit voor de gedupeerde boeren, want hun gewassen stonden in de uiterwaarden van de rivier. Bij waterschade wordt dat gezien als ondernemersrisico. Schadeclaims worden dan hooguit door een verzekeraar in behandeling genomen maar niet door de overheid.

Lobby

De gevolgen van het hoogwater waren zo enorm, dat de provincie Noord-Brabant en belangenorganisatie ZLTO bij Den Haag aandrongen om de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) soepeler toe te passen. De Wts kan worden ingezet, omdat overstromingen niet te verzekeren zijn. De lobby had succes.

In totaal zijn 191 aanvragen ingediend door gedupeerde boeren in Brabant. Daarvan zijn er nu 189 afgehandeld en is in totaal 2,7 miljoen euro uitbetaald door de overheid. De laatste uitkeringen zullen dit kwartaal zijn afgerond, zo schrijven de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat.

De schade door het hoogwater in de Maas in Brabant en vooral in Limburg, was aanvankelijk geraamd op een half miljard. Dat is achteraf bijgesteld naar 383 miljoen euro.

Noodfonds

De ministers laten verder weten dat ze met de verzekeraars in overleg zijn over een nieuw soort noodfonds. Met het oog op de klimaatverandering is het de bedoeling om bij toekomstige rampen soepeler en sneller een schadevergoeding uit te keren. Dit jaar start een onderzoek hoe dat noodfonds eruit komt te zien.

Ook burgers en andere particulieren zoals kerkgenootschappen of instellingen konden aanvragen indienen. In Brabant en Limburg is ruim 34 miljoen aan schadevergoedingen uitgekeerd. Verspreid over de twee provincies kwamen er bijna 3000 meldingen binnen, bijvoorbeeld vanwege evacuatiekosten en schade aan auto, woning of inboedel.

In de video vertelt boer Daan dat hij op een schadevergoeding hoopte: