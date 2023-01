Meeste attracties in de Efteling draaien weer na grote stroomstoring

De attracties in de Efteling draaien weer na de grote stroomstoring van dinsdagmiddag. Tienduizenden huishoudens in onder meer Tilburg en Udenhout zaten om tien voor half drie ineens zonder stroom. In de Efteling kwamen attracties stil te staan, terwijl bezoekers er nog in zaten. Inzittenden van onder meer de de Python en de andere achtbanen zijn geëvacueerd.

In onder meer Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot, Kaatsheuvel, Helvoirt, Cromvoirt, Heukelom, Loon op Zand, Haaren, Moergestel, Biezenmortel en Oisterwijk viel de stroom uit. Monteurs van netbeheerder Enexis hebben uiteindelijk een reserve-transformator aangesloten, zodat iedereen weer stroom heeft. Om 15.48 uur ging het licht weer aan.

Volgens Enexis zaten er 38.218 klanten zonder stroom, vanwege een storing in Tilburg. Enexis vermoedt dat kortsluiting vlak bij een transformator van een hoogspanningsstation in Tilburg-Noord de oorzaak is. Volgens een woordvoerder is niet bekend waardoor de kortsluiting is ontstaan. "Dat heeft echt meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het is ook de vraag of we er ooit achter komen."

Stroom in Efteling uitgevallen

Bezoekers van de Efteling zaten nog in de achtbanen toen de stroom uitviel. "We zorgen dat iedereen veilig beneden komt", zei woordvoerder Nina Hawinkels van de Efteling. "De attracties die op stroom draaien hebben noodaggregaten, die automatisch aanslaan als de stroom uitvalt."

Onder meer de achtbanen De Baron, Joris en de Draak en de Vogel Rok waren uitgevallen. Ook verschenen op social media beelden van mensen die de trap bij de Python af kwamen. Volgens de woordvoerster is het niet zo dat bezoekers daar midden in een looping vast hingen. "Die attracties werken ook op zwaartekracht, dus daar zorgt de zwaartekracht dat de karretjes weer beneden komen."

Attracties die niet de lucht in gaan, zoals het Slakkenritje in het Land van Laaf en de Gondoletta, vielen wel stil. Die zijn volgens de woordvoerder rustig ontruimd.

Het park bleef tijdens de storing open, toch zijn er ook mensen uit het park vertrokken. "De meeste mensen zijn wel gebleven, we hebben alle horeca opengehouden, zodat iedereen warm naar binnen kon. Bezoekers hebben nu nog twee uur te gaan. We gaan kijken hoe we hier verder mee omgaan."

Later meldde de Efteling dat gasten niet gecompenseerd worden, omdat de stroomstoring niet lang duurde en de attracties daarna ook weer opengingen.

LEES OOK: Julia zat door storing vast in de Python: 'Onvergetelijk dagje Efteling'