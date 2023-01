Vriendin 18 keer met stanleymes gestoken: man krijgt 10 jaar celstraf

Een 52-jarige Pool die zijn vriendin probeerde te vermoorden door haar achttien keer met een mes te steken, moet tien jaar de gevangenis in. Dat oordeelde de rechter dinsdag. Ook moet hij 40.000 euro schadevergoeding betalen en mag hij vijf jaar lang geen contact met haar hebben.

De politie ging in maart vorig jaar na een melding naar het huis van de vrouw aan het Wilhelminaplein in Best. Daar vonden de agenten haar bewusteloos en hevig bloedend in de slaapkamer. Zwaargewond werd ze naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat ze achttien messteken had in haar armen, borst, gezicht en nek.

Bloedbad

De vrouw wilde haar relatie met de man al een tijdje beëindigen, maar hij accepteerde dat niet en bedreigde haar meermaals met de dood. Na een verjaardagsfeestje van de vrouw voegde de man de daad bij het woord. In hun huis kneep hij eerst haar keel dicht, waarna hij met een stanleymes haar hals doorsneed. Daarna bleef hij net zolang op haar insteken totdat ze bewusteloos op de grond lag.

Op dat moment waren ook de dochter, schoonzoon en kleinzoon van de vrouw in het huis. De dochter zag hoe haar moeder werd toegetakeld en probeerde de steekpartij nog te stoppen.

Diepe littekens

De vrouw is voor het leven getekend. In haar gezicht heeft ze grote littekens en in een deel van haar gezicht heeft ze nog altijd geen gevoel. Ze heeft er, net als haar dochter, een posttraumatische stressstoornis aan overgehouden.



Tijdens de zitting zei de man dat hij zich niet kan herinneren wat er gebeurd is omdat hij die avond wodka had gedronken. De rechter gelooft dat niet omdat hij zich wel dingen herinnert die mogelijk in zijn voordeel zouden kunnen zijn. Ook zocht hij in de gevangenis contact met zijn ex-vriendin. Daarmee stelt hij volgens de rechter overduidelijk zijn eigen belang boven dat van de vrouw.

Al met al legt de rechtbank een celstraf op van tien jaar. De man mag ook geen contact hebben met de vrouw en haar dochter. Iedere keer dat hij dat wel doet, moet hij twee weken extra de cel in. Verder moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 40.000 euro aan de vrouw en haar dochter.