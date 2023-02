Watersnoodramp: een nieuwe vloedgolf treft het rampgebied

07.25

Het is nog donker als 45 commando's van de Engelbrecht van Nassaukazerne uit Roosendaal in actie komen. Ze zijn via Fijnaart aangekomen aan de rand van het rampgebied. De weg is onzichtbaar geworden en ze rijden in een sloot. In de Ruigenhilpolder stranden ze met hun truck. De soldaten besluiten te voet verder te gaan in het ijskoude water. Ze pakken een lang touw en houden dat met zijn allen vast. Wadend door de polder gaan ze naar Willemstad. Onderweg splitsen ze op.