Man zit klem tussen vrachtwagen en laadperron en raakt ernstig gewond

Een man is dinsdagavond ernstig gewond geraakt toen hij klem kwam te zitten tussen een vrachtwagen en een laadperron in Oss, dat meldt een officier van dienst ter plaatse. De man is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een traumahelikopter kwam ter plaatse. De arts uit de traumahelikopter is met de man meegegaan in de ambulance.

De vrachtwagen stond bij een laadperron van een logistiek transportbedrijf in Oss. De man kwam terecht tussen de trailer van de vrachtwagen en het peroon. Een laadperron is de plek waar een vrachtwagen kan laden en lossen. De officier van dienst weet niet hoe ernstig de verwondingen zijn, maar spreekt van een ernstig arbeidsongeval. De man was wel aanspreekbaar. Arbeidsinspectie

Het is niet bekend of het slachtoffer een medewerker van het logistiek transportbedrijf is of dat het om een chauffeur van een extern bedrijf gaat. De politie heeft de Arbeidsinspectie ingeseind, zij doen verder onderzoek naar het ongeluk. Politie, ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.

Foto: Gabor Heeres/ SQ Vision