112-nieuws: ravage na ongeluk met twee gewonden • dronken bestuurder op A2

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

07.54 Rijstrook dicht op A27 na ongeluk Een rijstrook van de A27 van Breda naar Gorinchem is tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk afgesloten na een ongeluk. Weggebruikers hebben daardoor een halfuur vertraging over een afstand van vijf kilometer. De linkerrijstrook is er afgesloten.

07.50 Druk op A58 door ongeluk Door een ongeluk op de A58 moeten weggebruikers tussen Tilburg en Eindhoven rekening houden met vertraging. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Oirschot, rond tien voor acht was de vertraging zo'n twintig minuten.

06.00 Ravage na ongeluk met twee gewonden Bij een ongeluk op de Ringbaan-Zuid in Tilburg zijn gisteravond iets na half elf twee gewonden gevallen. Het gaat om de bestuurder en zijn bijrijder die door onbekende oorzaak met hun auto in een slip raakten. De wagen verloor bij het ongeluk een wiel en belandde uiteindelijk op zijn kop op de weg. Volgens onze 112-correspondent lukte het de twee om zelf uit de auto te komen. Vervolgens zijn ze met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Ringbaan-Zuid was na het ongeluk bezaaid met brokstukken, pollen gras en glas. Voor zover bekend waren er bij het ongeluk geen andere weggebruikers betrokken. Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.