Je eigen tiny house: hier moet je rekening mee houden

Het is een droom voor steeds meer mensen: wonen in een tiny house. Lagere woonlasten, dichter bij de natuur en je draagt een steentje bij aan het milieu. Maar er zijn ook best wat praktische haken en ogen. Wat komt er allemaal bij kijken voor je je eigenaar mag noemen van zo'n minihuisje?

Marjolein Jonker is een pionier als het gaat om klein wonen. Zelf heeft ze een paleisje van 24 vierkante meter en ze helpt anderen die een tiny house-avontuur willen aangaan. Ze vertelt waar je rekening mee moet houden als je je droom om kleiner te wonen waar wilt maken.

Wonen in de natuur is niet zo simpel

"Wonen in de natuur, dat is in ons land niet zo makkelijk. We moeten de natuur beschermen, zo is het beleid. Nieuwe huisjes komen dus vooral op bestaande bouwgebied. Gemeenten en de provincie moeten daar heel zorgvuldig mee omgaan, want als ze iemand groen licht geven om in het buitengebied te gaan wonen, dan moeten ze ook ja zeggen tegen anderen. Of je moet een héle grote zak geld hebben, dan lukt het soms ook."

Grond is duur en schaars

"Een lapje grond vinden voor een minihuisje is niet eenvoudig. Grond is duur en schaars, en we hebben te maken met woningnood. Gemeenten moeten schipperen met die grond. Mochten er kavels beschikbaar zijn, dan is de vraag, past een tiny house wel binnen het bestemmingsplan? In een wijk met grote, luxe huizen is dat meestal niet het geval. Bovendien gaat het om een hele nieuwe vorm van wonen waar sommige gemeenten nog best mee worstelen. Tiny houses hebben soms nog steeds het imago van pipowagens, maar het gaat de goede kant op. Inmiddels zijn er meer dan zeventig locaties in Nederland waar je klein mag bouwen."

Een plek is vaak niet voor de eeuwigheid

"Veel plekken waar tiny houses gebouwd mogen worden, zijn braakliggende terreinen waar je slechts tijdelijk mag blijven. Deze huisjes hebben vaak wielen zodat ze verplaatst kunnen worden. Op zo'n verplaatsbaar huisje zonder grond mag je geen hypotheek nemen, dat is iets om rekening mee te houden. En als je moet verkassen, dan is het natuurlijk nog maar de vraag waar je terechtkomt. De meeste mensen willen toch liever een plek waar ze nooit meer weg hoeven."

Stijgende bouwkosten, ook als je klein bouwt

"Bouwen is flink duurder geworden de afgelopen tijd. En ook een tiny house, dat voor velen heel betaalbaar was, is daardoor minder betaalbaar geworden. De prijzen stegen de afgelopen twee jaar met 30 tot 50 procent. Voor een verplaatsbaar tiny house betaal je zo'n 50.000 euro of meer. En een permanent huisje, dat red je niet meer voor onder de ton en dat is zonder de grond. Tenzij je zelf bouwt, dan kan het voor minder."

Goede bouwers zijn gewild

"Er is een aardige lijst van tiny house-bouwers, maar goede bouwers zijn gewild. Dan moet je rekening houden met een wachtlijst van een jaar. Soms valt er een project uit. Dan ben je sneller aan de beurt."

Wees proactief

"Een eigen stekkie, hoe klein ook, komt je niet zomaar aanwaaien. Je moet er vroeg bij zijn, want er zijn een hoop mensen op zoek. Wees proactief, maar dat geldt natuurlijk ook als je zelf een 'gewoon' huis gaat bouwen. Ook dan moet je beslissingen nemen over de keuken en de badkamer. Een tiny house is zeker haalbaar, maar je moet het wel echt willen en je moet er wel iets voor doen."