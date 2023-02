Toeter Jan kan geen kant op nu zijn brommobiel is vernield: 'Dit doet pijn'

Toeter Jan uit Boxtel moet het de komende tijd doen zonder zijn brommobiel. Dinsdagochtend kwam de roemruchte voetbalfan erachter dat onbekenden hadden geprobeerd zijn wagentje te stelen. Daarbij werd het hele dashboard vernield. Daardoor werd rijden onmogelijk en kan Jan van de Pas geen kant meer op. “Het doet pijn en ik heb veel verdriet.”

Toeter Jan is een bekendheid in zijn dorp Boxtel en omstreken. Als fan van (Jong) PSV, FC Eindhoven en de amateurs van voetbalclub Nemelaer staat hij bijna elke wedstrijd langs de lijn te toeteren. Met zijn luchttoeter kun je niet om Jan heen.

Dinsdagochtend staat de 39-jarige man onder de douche als er wordt aangebeld. “Ik kijk naar buiten en ik zie daar mijn brommobiel half op de straat staan”, reconstrueert hij. “Ik dacht dat ik de handrem was vergeten, dat kan gebeuren.”

Maar als hij richting zijn ‘autootje’ loopt ziet Toeter Jan dat het slot kapot is. Als hij naar binnen kijkt ziet hij dat het hele dashboard eruit gesloopt is. “Ze hebben hem proberen te stelen, maar het stuurslot heeft zijn werk gedaan.” Zijn blauwe wagentje is dus niet meegenomen, maar ermee rijden kon niet meer. En dus staat de auto nu bij de garage.

“Ik weet niet hoe het nu verder moet, ik kan nu niet naar PSV, FC Eindhoven of Nemelaer. Dat doet pijn en verdriet”, vertelt Jan. “Carnaval komt in gevaar, dan rij ik altijd naar Eindhoven met mijn toeter.” En ook een paar uurtjes naar de Efteling zit er de komende weken niet in. “Dat is altijd een uitlaatklep voor mij. Een plek waar ik tot rust kom.” Jan hoop dat er snel vervangend vervoer komt.