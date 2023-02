Deelkoelkast voor wie geen warme maaltijd meer kan betalen

Voor mensen die niet meer iedere avond een warme maaltijd kunnen betalen, staat er in Bergen op Zoom voortaan een deelkoelkast. Een warme maaltijd is belangrijk volgens Jelle Gillissen en Farid El-Khassim maar door de hoge voedsel- en energieprijzen is het lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom besloten de twee bestuursleden van Het Adriano Huis in Bergen op Zoom een deelkoelkast weg te zetten.

Het Adriano Huis is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. En sinds woensdag staat daar dus een grote koelkast op het terrein. Die is nu nog wat leeg, maar daar komt snel verandering in. “Het is de eerste dag dat hij open is. We hebben er zelf al drie gerechten in gezet, maar hopen natuurlijk ook dat mensen uit de buurt willen meedoen”, legt Jelle uit.

Het idee van de de deelkoelkast is ontstaan in New York. Daar staan verschillende 'Friendly Fridges' verspreid door de stad. “Die wordt expres lelijk beklad met graffiti, zodat niemand hem wil stelen. Maar die van ons staat gewoon veilig achter een schutting.”