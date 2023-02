Labradoodle Grietje laat mensen met dementie weer stralen

Contacthond Grietje is razend populair bij bewoners en personeel van verzorgingshuis De Nieuwe Hoeven in Schaijk. De aaibare labradoodle is getraind als contacthond en wordt ingezet om de bewoners met dementie op te vrolijken. Begeleidster Lieke laat samen met haar hond veel mensen weer stralen.

"Het doet wat met de sfeer in het verzorgingshuis", zegt hondenbegeleidster Lieke: "Als ik alleen kom, dan kan de sfeer soms afstandelijk zijn. Maar zodra ik Grietje meebreng is dat anders, dan komt er een lieve hond op ze af, die niets van ze vraagt en alleen maar goeds wil."

De contacthonden die worden opgeleid door de stichting Blijf in Heeschwijk-Dinther, maken het verschil. "Het is echt heel mooi om te zien wat de hond doet bij mensen", zegt verzorgster Jamie.

Grietje signaleert ook de gevoelens van bewoners. Lieke: "Grietje merkt het meteen als iemand verdrietig is en geeft dan ook signalen af. Daardoor kunnen we dan samen inspelen op die gevoelens. Mensen vergeten even de zorgen om zich heen en voelen zich weer fijn.

De contacthonden zijn inmiddels een groot succes en worden onder meer ingezet in Schaijk, Erp en Uden. Maar de stichting Blijf heeft honden in heel Nederland. "De resultaten zijn hartstikke goed. Wij krijgen ook steeds meer aanvragen. De hele sfeer op een afdeling verandert met een hond erbij", zegt Twanneke Hertsenberg van stichting Blijf.

Zorgmanager Monique Weise van Brabant Zorg, waar De Nieuwe Hoeven onder valt: "De zorg voor mensen met dementie is best wel heftig en complex. Met de inzet van Lieke en contacthond Grietje zien wij prachtige resultaten. Als wij Grietje inzetten dan gebeurt er iets met onze bewoners. Ze reageren en maken contact, terwijl dat anders soms best moeilijk is. Als Grietje binnenkomt gaat direct alle aandacht naar haar. Dat is fantastisch om te zien!"